Alienware AW30: 流動形の曲線を持つ筐体と180度完全なディスプレイを搭載

Alienware AW30は、最新のAW30インダストリアルデザイン言語を採用し、"Nova Black"フィニッシュを施しています。筐体は滑らかな曲線を描く流動形を持つことで長時間のゲームセッションでも快適に使用できるように配慮されています。また、タワーヒンジによりディスプレイを180度完全に開くことが可能です。さらに、冷却システムには"Alienware Cryo-tech"を採用し、高負荷時でもシステムを安定させることができます。GPUにはNVIDIA GeForce RTXシリーズを搭載し、NVIDIA Dynamic BoostによりCPUとGPU間で電力を自動的にシフトさせ、パフォーマンスを最適化することができます。メモリーは8GB、16GB、32GBのDDR5 5600MT/sを選択可能で、スロットを2つ備えています。ストレージは:512GB または 1TB の PCIe NVMe M.2 Gen 4 SSDを搭載しています。ディスプレイは15.3インチ、WUXGA (1920x1200)、リフレッシュレート165Hz、輝度300nits、sRGB 62.5%の色域をカバーし、AMD FreeSyncテクノロジーにも対応しています。インターフェースは左側面に電源ポート、RJ-45 Ethernet、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 1 Type-A ×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C（100W PDおよびDisplayPort 1.4a対応）。右側面にグローバル・ヘッドセット・ジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-Cを搭載しています。Wi-Fi6 (MediaTek MT7920) および Bluetooth 5.2 をサポートしています。

デザイン面では、最新の"AW30"インダストリアルデザイン言語を採用し、宇宙の星々が誕生する要素から着想を得た"Nova Black"フィニッシュが施されている。 筐体は滑らかな曲線を描く流体輪郭を持ち、パームレストには丸みを持たせることで長時間のゲームセッションでも快適に使用できるよう配慮されている。

さらに、堅牢なタワーヒンジによりディスプレイを180度完全に開くことが可能で、背面排気の効率化とポータビリティを両立させた。 冷却システムには"Alienware Cryo-tech"を採用。2つのファンと3本の銅製ヒートパイプ、そして背面の排気ベントにより、高負荷時でもシステムを安定させる。 特に上位のGPU構成では、システム底面に空気の流れを最適化する"Cryo-Chamber"構造が導入されており、コアコンポーネントへ集中的に冷気を送り込む設計となっている。 GPUにはNVIDIA GeForce RTXシリーズを搭載。

NVIDIA Dynamic BoostによりCPUとGPU間で電力を自動的にシフトさせ、パフォーマンスを最適化する。 メモリーは8GB、16GB、32GBのDDR5 5600MT/sを選択可能。 スロットを2つ備えており、最大32GBまで対応する。 ストレージは:512GB または 1TB の PCIe NVMe M.2 Gen 4 SSDを搭載。

最大1TBまでのSSD交換に対応している。 ディスプレーは15.3インチ、アスペクト比16:10のパネルを搭載。 WUXGA (1920x1200)、リフレッシュレート165Hz、輝度300nits、sRGB 62.5%の色域をカバーし、AMD FreeSyncテクノロジーにも対応する。 インターフェースは左側面に電源ポート、RJ-45 Ethernet、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 1 Type-A ×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C（100W PDおよびDisplayPort 1.4a対応）。

右側面にグローバル・ヘッドセット・ジャック、USB 3.2 Gen 1 Type-Cを搭載。 Wi-Fi6 (MediaTek MT7920) および Bluetooth 5.2 をサポートする





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