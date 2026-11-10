Agoda、日本での成長戦略にANA連携とAI活用を打ち出す

Agodaは国内宿泊予約の増加を背景に、ANAとの連携や生成AIを活用した垂直型プラットフォーム構築を進める。日本独自のポイント文化に対応し、星野リゾートとも提携を強化する詳細を解説する。

オンライン旅行プラットフォーム大手の Agoda は、日本市場における堅実な成長を示すデータと、将来に向けた明確な戦略を明らかにした。同社は、日本の顧客による国内宿泊予約の増加に加え、海外物件、特にシンガポールや欧州での予約数も伸びていると報告している。

日本市場でのポジショニングと成長背景

5、6年前のAgodaに対する日本の消費者のイメージは、「国外の宿を取るために使うサイト」というものであった。当時の日本向け対応は、サイトを日本語に翻訳したり、支払い方法を整えたりする表面的なものであり、「タイのホテルでの宿泊をPayPayで決済できるか」といった点だけが注目されていた。

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しかし現在、Agodaは非常に好ましい成長を見せている。単なる翻訳や決済手段の追加を超え、製品の本質的な価値を提供することで、ユーザーの信頼を獲得しつつある。この変化は、日本市場における同社のポジショニングが確立されつつあることを示している。

生成AIと垂直型プラットフォームの追求

Agodaが目指すのは、特定分野に特化したバーティカルなプラットフォームである。生成AIの活用において、広く網羅したホリゾンタル型（ChatGPTなど）か、特定分野に特化したバーティカル型かという論点がある中で、同社は後者を選択した。

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特定分野に絞ることで、技術とデータを最大限に活用できると考えている。旅行に関する情報の取得から計画立案、予約、実際に旅行に行くまでのプロセスをすべてワンストップで提供することを目指している。

ANA連携と日本独自のポイント戦略

日本市場で成功するためには、Agoda単独での展開が困難であるという認識が社内に強くある。そのため、旅行会社だけでなく、多種多様な企業と強固なパートナーシップを築くことが戦略の鍵となっている。

具体的な取り組みの一例として、全日本空輸（ANA）のサイトでのホテル予約に、Agodaのプラットフォームが組み込まれている。消費者との接点を増やすための重要な施策として、この仕組みをさまざまな分野に拡大していく考えだ。

また、日本独自のポイント文化を活用する動きも加速している。dポイントやVポイントなど、世界では見られない日本特有のポイントサービスを積極的に取り入れ、大手ポイントサービスとの連携を進めている。

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星野リゾートとの提携と今後の展開

Agodaは、日本の観光大手である星野リゾートと戦略的パートナーシップを結び、全ブランドの宿泊予約の受け付けを始めた。これにより、日本の高級リゾート市場への参入がさらに強化される。

このパートナーシップの締結には、Agodaの日本・韓国リージョナルディレクターであるジェイ・リー氏、日本カントリーディレクターの中林さとみ氏、サプライ部門シニアバイスプレジデントのアンドリュー・スミス氏らが関与している。星野リゾートからは代表取締役の星野佳路氏、マーケティンググループチャネル戦略担当の吉川明希氏が対応した。

今後は、ローカリゼーションへの投資を継続し、価格競争力を強化しつつ、生成AIを活用した検索機能の質を高めることで、日本におけるAgodaの地位をさらに固めていく。技術的な側面と、パートナーシップを通じたマーケティング的側面の両輪で成長を牽引する方針だ。