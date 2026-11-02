AfDが政党支持率28.0％でトップに 旧東ドイツ州選挙でも躍進

ドイツの右派政党AfDが2026年10月の政党支持率で28.0％を記録し首位に立った。旧東ドイツの2州の選挙でも第1党となり、政界の勢力図への影響が注目されている。

ドイツの右派政党AfDが、2026年10月の政党支持率で28.0％を記録し、政党として初めて首位に躍り出た。メルツ連邦政府首相率いる与党第1党のキリスト教民主・社会同盟（ CDU／CSU ）の支持率20.1％を、約8ポイント上回る水準である。AfDは2025年の総選挙で第2党となっており、そこからさらに支持を積み上げた形だ。

旧東ドイツ地域での選挙結果も、AfDの伸長を裏付けている。2026年9月に行われたザクセン＝アンハルト州の州議会選挙では、AfDが43.8％を獲得して圧勝した。続く9月20日のメクレンブルク＝フォアポンメルン州の州議会選挙でも、AfDは38.2％を得て第1党になっている。

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AfDが支持率を伸ばしてきた経緯

AfDは2013年に結成された政党で、当初はギリシャによるユーロ危機への支援に反対する立場を打ち出していた。政党の性格が大きく変わったのは2015年以降で、シリア難民が大量に流入したことをきっかけに、移民排斥や国境管理の強化、反イスラムを訴える右派政党として支持を広げていった。

結党以来、AfDの支持率は着実に伸びてきた。2025年の総選挙では第2党に浮上し、2026年10月の政党支持率では首位に立った。政党支持率の推移を見ると、AfDは一時的な盛り上がりではなく、段階的に支持を積み上げてきたことが分かる。

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一方で、CDU／CSUはAfDとの連立を組む選択肢を否定している。第1党と首位に立った政党が協力しない姿勢を示していることは、今後のドイツの連立政権の組み方に影響を与える要素となる。

旧東ドイツ州で右派へ移った労働者層の支持

ザクセン＝アンハルト州でAfDが得た43.8％は、州の政治地図を塗り替える規模の数字だ。同州は労働者層の支持が強く、従来は左派政党が多くの票を集めてきた地域である。今回の選挙では、その票が右派へと移動した。

ザクセン＝アンハルト州では、全83議席中39議席をAfDが獲得した。過半数には届かなかったものの、議席数でも他党を大きく引き離す結果となった。議席を単独で過半数に乗せられなかった点は、今後の州政府の組閣に影響する可能性がある。

続くメクレンブルク＝フォアポンメルン州でも、AfDは38.2％を得て第1党になった。2州の結果が続けて示されたことで、旧東ドイツ地域における右派政党への支持の広がりが明確になった。

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製造業の雇用不安と東西格差が政治に与える影響

AfDへの支持の背景には、経済と生活への不安がある。ドイツ経済の基盤である自動車、化学、機械産業は、エネルギー価格の高騰と中国企業との競争激化の影響を受けており、製造業での雇用不安は深刻な状況にある。

再統一後、東ドイツは製造業の生産現場となり、労働者階級が住み着くようになった。その後も生活に苦しさを抱える旧東ドイツの市民にとって、大量の難民・移民の受け入れは社会保障や住宅事情を圧迫し、治安悪化につながったと受け止められている。移民受け入れによる社会の変化にも、十分についていけていないという実感が広がっている。

再統一から36年が経過したが、東西の格差は残ったままだ。自動車産業などの生産拠点は旧東ドイツにも増えたものの、ホワイトカラーの仕事は移動しておらず、所得や資産形成、企業本社の集積、政治・経済エリートへの登用といった面で、旧西ドイツ地域との差が解消されていない。こうした不満が、今回の州議会選挙でAfDへの投票につながったとみられる。

AfDが政党支持率で首位に立ったことは、連邦政府を率いるメルツ首相とCDU／CSUにとって、連立の選択肢を含めた政権運営の難しさを突きつける結果となった。旧東ドイツ地域の雇用や生活の問題にどう向き合うかが、今後の政治の焦点になるとみられる。