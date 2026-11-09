AdGuardでMicrosoft Jigsaw広告完全消去と高度な保護設定ガイド

AdGuardのインストールと再起動手順、Microsoft Jigsawでの広告ブロック効果、およびWindows OS広告無効化やDNS保護などの詳細設定方法を紹介する包括的なガイド。

AdGuardの証明書再インストールが完了したら、まず画面右下の「閉じる」ボタンをクリックしてください。その後、ブラウザであるFirefoxを完全に再起動し、AdGuardによる保護機能がオンの状態で対象ページを開き直せば、基本設定は完了します。この手順により、拡張機能型広告ブロッカーとは異なり、ブラウザ外のアプリでも 広告ブロック が可能になります。

Microsoft Jigsawでの広告ブロック動作検証

AdGuardの効果を具体的なゲームアプリで検証するため、ジグソーパズルゲーム「Microsoft Jigsaw」を使用しました。まずAdGuardをオフにした状態でゲームを起動すると、トップ画面の右側に外部広告が明確に表示されていました。この状態は、通常のブラウザ拡張機能ではブロックできない領域への広告表示を示しています。

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次にAdGuardをオンにしてゲームを再起動した結果、それまで表示されていた外部広告は完全に消去されました。ただし、広告が完全に消えたわけではなく、Microsoftの別ゲーム「Microsoft Solitaire Collection」のプロモーション広告に置き換わるという結果になりました。これはAdGuardがすべてのMicrosoft製品内広告を自動で除去しないことを意味します。

アプリ内広告のトラブルシューティング手順

特定のアプリ内で広告が消えない場合、AdGuardの設定を確認する必要があります。AdGuardのホーム画面から「設定」メニューを開き、さらに「ネットワーク」を選択します。その後、「フィルタリングされるアプリの一覧」をクリックして、対象アプリが保護リストに含まれているか確認してください。この手順により、アプリごとの細かなフィルタリング設定を調整できます。

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AdGuardのホーム画面における「設定」項目は、広告ブロックの対象範囲や保護機能を柔軟に調整するための重要な窓口です。ユーザーは各アプリごとの保護状態を個別に管理できるため、ゲームや特定のツールにおいて広告が残り続ける現象を効果的に解決できます。設定変更後、アプリを再起動することで新しいフィルタリングルールが適用されます。

Windows OS広告とトラッキング防止設定

AdGuardには「広告やポップアップをブロック」機能があり、ここにある「Windows OSの広告を無効にする」オプションをオンにすると、スタートメニューに表示される提案や推奨アプリ、スポンサーアプリなど、Windows内のMicrosoft広告をすべてブロックできます。これにより、OSレベルでの不要なプロモーションを完全に遮断可能です。

「トラッキング防止」機能は、閲覧情報を収集するトラッカーの通信をブロックするために設計されています。「検索クエリを隠す」をオンにすると、検索結果から開いたサイトに検索語句が送信されるのを防ぎます。これにより、ユーザーの検索履歴をアクセス先に知られたくない場合に、プライバシー保護を強化できます。

同じ「トラッキング防止」セクション内の「Windowsによる追跡」設定では、Windowsやアプリの動作に関するデータ送信を停止したり、広告IDを無効化したりすることができます。また、対応PCでは画面を記録して後から検索できる「リコール」機能を無効にする設定も用意されており、画面に表示された情報を記録として残したくない場合に有用です。

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セキュリティ保護とDNS通信の最適化

「ブラウジング・セキュリティ」をオンにすると、AdGuardの危険サイトリストに登録されたフィッシングサイトや悪質なサイトへのアクセスがブロックされます。これにより、偽のログイン画面などで個人情報を入力してしまうリスクを大幅に減らすことができ、オンラインセキュリティを強化します。ユーザーは安心してWeb閲覧を楽しめます。

「DNS通信を保護」機能では、サイトのドメイン名から通信先の住所に当たるIPアドレスを調べるDNSサーバーを選択可能です。「システムデフォルト」から「AdGuard DNS」に切り替えると、広告やトラッカーの配信元への接続を防ぐことができます。さらに、「AdGuard DNS ファミリー保護」を選択すれば、アダルトコンテンツもブロック可能です。

フィルタリングを行わない「AdGuard DNS(フィルタリングなし)」のほか、「Google DNS」や「Cloudflare DNS」、Cisco提供の「OpenDNS」、不正なサイトへの接続を防ぐ機能などを組み合わせて使用することも可能です。ユーザーは自身のニーズに合わせて、最も適したDNS設定を選択してセキュリティとプライバシーを最大化できます。