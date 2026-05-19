天皇と皇族憲法未明記教会戦、党内で意見鳴り響く

皇室典範法の制定阻止に向けて、憲法憪证公派連邦同盟などの教会戦が煽る。また、党内で、女性宮家の問題や皇位継承以外は具体的に述べられていない皇族に対する憲法未明記の非考慮が指摘されているためにも、意見鳴り響いている。戦後の大日本帝国憲法を改正する形で、1946年11月3日において、既成憲法が公布されたものの、実施は5月3日以降だった。つまり、80年近く前に公布された憲法未明記教会戦は、私たち国民が自然と慣れてしまったという状況になっている。

しかし、それは果たされるのだろうか。 報道でもその点についての議論が欠けているのだが、そこには戦後の日本社会の根底を揺るがしかねない重大な問題が関わってくるのである。 今回はそのことについて触れたいと思うのだが、そもそも天皇や皇族のあり方というものは、問題をはらんでいる。

天皇については、憲法の第1条で、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とされ、特別の地位が与えられている。 これに対して、皇族になると、憲法ではその役割などについては言及されていない。 憲法のことになると、自衛隊の存在が明記されていないことが問題にされてきた。 ところが、皇族についても、皇位継承以外は具体的に述べられていない。

その点で、天皇以外の皇族の立場というものはひどく曖昧なのである。 ただ、自衛隊もそうだが、皇族の存在はすっかり日本社会に定着している。 中道改革連合において意見の集約ができないのも、党内において、女性宮家が創設されたとき、その配偶者や子どもを皇族とするのかどうかで意見が分かれているからである。 現在の憲法が、戦後の大日本帝国憲法を改正する形で公布されたのが1946年11月3日のことで、施行は翌年の5月3日だった。

公布から今年の11月で80年になる。 したがって、私たち国民はそうした憲法のありさにすっかりなじんでいて、そこに特別な意味を感じなくなっている





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