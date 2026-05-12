98年5月、矢口はASAYANのモーニング娘。追加メンバーオーディション合格！出演者のお話

Cocersaです。以下はプレスリリースに記載されたストーリーです。この comunalihに掲載する記事を、もう一度確認した上で、漢字に直してください。

矢口は高校1年だった98年5月に、オーディション番組"ASAYAN"のモーニング娘。 の追加メンバーオーディションに合格し、保田圭、市井紗耶香とともに第2期生としてメンバー入りした。

矢口が"いい時代でした本当に。 周りにあまりアイドルも、グループユニットってほかにいなかった"と振り返ると、パーソナリティのお笑いコンビ"Take2"の東MAXこと東貴博が"ASAYANでなっち（安倍なつみ）とかがオーディション受けてて。 その時に名札を付けて、ラジオとかのゲストで来てたもん。 まだデビュー前で手売りしてて。

そこをみんなが、これを一緒に頑張って売っていこうみたいな感じになって。 熱をもって応援するようになってね"と振り返った。 また、アシスタントの"森三中"黒沢かずこが"オーディション番組、、めちゃくちゃ見てましたもん。 あの時"と言うと、矢口は"ASAYANめちゃくちゃはやっていて。

ただ、ASAYANが流れてない地域もあったりとか、深夜帯の地域もあったりするんですけど"と言い、"私の旦那がASAYAN見ていなくて。

"なんか、モーニング娘。 ってポッと出だよね"って言われて。 歴史を知らないと、いきなり出てきたアイドルっていうふうに思ってる人もいるらしいんです"と驚いたと明かしていた





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