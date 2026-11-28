演歌界の重鎮・北島三郎の90歳（卒寿）を祝う夢の競演が実現した。日本クラウン主催のスペシャルコンサート「令和・歌の祭典2026～名曲歌謡史を綴る～」が11月2…

演歌界の重鎮・北島三郎の90歳（卒寿）を祝う夢の競演が実現した。 日本クラウン主催のスペシャルコンサート「令和・歌の祭典2026～名曲歌謡史を綴る～」が11月27日、東京・八王子市のJ:COMホール八王子で開催された。

北島をはじめ、瀬川瑛子、吉幾三、山本譲二ら豪華な演歌・歌謡曲系歌手全24人が一堂に会し、約2000人の満員のファンを前に全44曲を熱唱した。 瀬川瑛子、吉幾三、山本譲二ら豪華24人が名曲熱唱 出演したのは、北島ファミリーの山本譲二、原田悠里、北山たけし、和田青児、山口ひろみ、大江裕のほか、瀬川瑛子、吉幾三、アグネス・チャン、松前ひろ子、山川豊、鳥羽一郎、島津亜矢、藤あや子、三山ひろしら全24人。 コンサートは、前半に昭和・平成・令和のヒット曲を中心に据え、後半に北島の卒寿を祝うステージという2部構成で行われた。

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司会を徳光和夫と北島の末娘・水町レイコが務め、特別ゲストとして作曲家の徳久広司氏、弦哲也氏、岡千秋氏が顔をそろえる豪華な布陣。 全員で北島のヒット曲「函館の女」を歌い上げ、華々しく幕を開けた。 続いて、鳥羽一郎が「兄弟船」、アグネス・チャンが「草原の輝き」、原田悠里が「木曽路の女」、成世昌平が「はぐれコキリコ」、松前ひろ子が「祝いしぐれ」、三山ひろしが「お岩木山」、山川豊が「函館本線」を披露。 『新曲コーナー』では、二見颯一が「御茶ノ水ぐらふぃてぃー」、朝花美穂が「こころの花道」、木村徹二が「風神雷神」、羽山みずきが「蜃気楼ホテル」、瀬口侑希が「かもめの舟屋」、川野夏美が「カクテル」を歌唱した。