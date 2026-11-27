演歌歌手の北島三郎（90）が27日、東京・J：COMホール八王子で行われたコンサート「令和・歌の祭典2026」に出演した。北島にとっては、先月に卒寿を迎えての… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

北島にとっては、先月に卒寿を迎えての初歌唱。 公演には北島ファミリーの弟子や歌仲間ら23人が駆けつけて“北島まつり”となった。 最初のあいさつで「一生懸命に生き抜いてきたんですけれども、生かされて90歳になりました。

そして今日はすてきな歌い手の仲間と会えて、すてきなお客さまに歌を聞いてもらえる幸せを感じます。 最後まで皆さん楽しんでください」。 北島目当てに集まった約2000人に感謝の言葉を送った。 鳴りやまない「サブちゃん」コールには「26歳で『北島三郎』になってから90歳になった今もずっと『サブちゃん』と呼ばれています。

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この世を旅立つまで『サブちゃん』と呼んでください」と、いつもの笑顔で話した。 後半では今月25日に発売した新曲「昭和の演歌を聴きながら」を歌唱。62年のデビューから65年、毎年欠かさずに新曲をリリースしている前代未聞の記録を自ら更新した。