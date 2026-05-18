8選手が児童と触れ合った

8選手が札幌市と北広島市の4つの小学校を訪れ、児童と触れ合った。水野達稀内野手（25）と奈良間大己内野手（26）は、札幌もみじの森小学校を訪問。質問コーナーやキャッチボール、じゃんけん大会などで児童268人と触れ合った。この日はムードメーカーの奈良間が絶好調だった。

の8選手が18日、札幌市と北広島市の4つの小学校を訪れた。 水野達稀内野手（25）と奈良間大己内野手（26）は、札幌もみじの森小学校を訪問。 質問コーナーやキャッチボール、じゃんけん大会などで児童268人と触れ合った。

この日はムードメーカーの奈良間が絶好調だった。 冒頭で「こんにちはー」と絶叫。 お笑いコンビ「錦鯉」の鉄板フレーズで児童の心をつかむと、質問コーナーではホームランを打つこつを聞かれ、今季すでにシーズン自己最多2本塁打、プロ通算5本塁打の奈良間が「教えてあげるよ。 おにぎりをたくさん食べる！

以上」と笑いを誘った。 児童からは「きつねダンス」を披露してもらい、24年に第1子が誕生した水野は「あらためて自分の子供も分かってくれるくらい（の年齢）まで野球を続けたいと思った」と感慨深げに語った。 チームは4位に低迷するが、児童から「リーグ優勝、日本一を！ 」という声援が飛んだ。10歳になる4年生42人には、新たな試みの特製キャップをプレゼントし、一人一人の頭にかぶせて交流を深めた。

パワーをチャージした奈良間は「もっと元気を出し、優勝に向かって一つ一つの勝利の積み重ねが大事」と、19日からの本拠地・楽天2連戦を見据えた





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