俳優の柏木由紀子（78）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。“50年以上前”に購入したというジレを取り入れた、洗練された私服コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。

柏木由紀子 ※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.柏木は2本の投稿で、淡いブルーとグレーの濃淡が美しいレザー製のロングジレを主役にしたスタイリングを動画と写真で紹介。

黒のタートルネックとワイドパンツのオールブラックコーデに、ゴールドのハトメデザインが印象的なロングジレを羽織り、ベルトや黒いハンドバッグを合わせた上品かつモダンな着こなしを見せた。 投稿では「デパートを歩いていたら 顔見知りのスタッフさんが どちらのジレですか?! すごく素敵です！ とおっしゃってくださり しばしファッション談義に花が咲きました」と買い物中のエピソードを報告。

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「50年以上前のものなんですよ！ とお伝えしたら びっくりされていて なんだか嬉しかったです」とつづった。 さらにリール動画内のテロップでは、このジレについて「50年以上前に パリで購入したもの」「レザーに濃淡の色味があるデザインのもの」と説明し、「時代を超えて 今の私らしく」と長年大切に愛用しているアイテムへの想いを明かしている。 この投稿に、コメント欄には「50年以上前のジレには見えません」「50年も前のものとは、信じられないです！

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」「50年前の服がいまだに着れるとはすごいですね 体型を維持するのは難しいと思いますが」「素晴らしいコーデですね」「美しい由紀子さん」など、時代を感じさせない着こなしやスタイル維持への称賛の声が多数寄せられていた。