Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールで「OPPO Reno15 A（8GB＋128GB）」が19％オフの5万2633円で販売中だ。7000mAhの大容量バッテリーやAI機能などを搭載する。

「OPPO Reno15 A（8GB＋128GB）」 OPPO Reno15 A（8GB＋128GB）は、シリーズ最大容量となる7000mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンだ。 先代「Reno13 A」と比較して約20％の容量アップを実現した。

最大80WのSUPERVOOC急速充電に対応する他、シリーズ初となる「バイパス充電」機能を備える。 充電中にバッテリーを介さず本体へ直接給電することで、ゲームや動画視聴時の発熱による性能低下やバッテリーの劣化を抑えるという。 ディスプレイは約6.6型の有機ELを採用し、画面占有率は92.8％となっている。 最大120Hzのリフレッシュレートと屋外でも見やすい1400ニトの高輝度に対応し、強化ガラスを用いたタフな設計とした。

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IP68およびIP69の防塵（じん）・防水性能を有し、ぬれた手や手袋を着用した状態でも操作できる。 カメラはアウトカメラ・インカメラともに約5000万画素と高精細だ。 インカメラは約100度の超広角撮影に対応し、背景を含めた自撮りや大人数でのグループ写真も広々と収められるとしている。 人物を切り抜いて合成する「ポップアウト機能」や4K動画撮影にも対応する。