7月27日より全国公開される映画『君の話』『HEEL』『このごにおよんで愛など』の詳細と見どころを解説。SF恋愛、ホラーサスペンス、現代的な家族形など多彩な3作品のレビューをお届けします。

映画担当記者がピックアップした「シネマプレビュー」では、公開中および公開予定の作品から注目タイトルをご紹介しています。上映予定は予告なく変更される場合があるため、最新の上映スケジュールについては各映画館へ直接お問い合わせください。 7月27日 より全国公開される3つの主要作品について、その内容と特徴を詳述します。

記憶操作SF恋愛「君の話」の核心

三秋縋の同名小説を原作とした「君の話」は、 中川龍太郎 監督が映像化を手がけた作品です。脚本は「虎に翼」の 吉田恵里香 が担当しています。記憶を薬で操作できる近未来の時代設定において、記憶消去治療を受けた主人公 天谷千尋 （ 北村匠海 ）に、見知らぬ幼なじみ 夏凪灯花 （ 出口夏希 ）の思い出が突然湧き上がります。

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やがて目の前に現れた灯花に千尋は心を惹かれていきますが、灯花は残酷な秘密を抱えていたことが判明します。中川監督の静かな世界観とSF要素を組み合わせたこの作品は、切なくも奇妙な恋愛物語として仕上がっており、正体不明の不快な苦味も残る仕上がりとなっています。

本作は若者向けの作品であると同時に、思い出という「君の話」があれば孤独ではないと訴える点から、超高齢化社会に向けたメッセージ性を持つ作品としても解釈できます。公開期間は 2時間1分 です。

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ホラーサスペンス「HEEL」の過激な描写

ポーランドと英国の合作である「HEEL」は、 ヤン・コマサ 監督による監禁された不良青年と、彼を強制的に更生させようとする一家の異様な関係を描いたホラーサスペンスです。暴力と薬物漬けの日々を送る19歳の トミー （ アンソン・ブーン ）は、ある晩襲われ地下室で鎖につながれた状態で目を覚まします。

その場所は クリス （ スティーヴン・グレアム ）とその妻子が暮らす家であり、彼らはトミーに狂気に満ちた「再教育」を施します。トミーは鎖につながれ、苛烈な暴力と経験のない家族愛を同時に押し付けられる非常に挑発的な展開が続きます。

物語が進むにつれ、観客も主人公も誰が異常で何が正しいのか判別できなくなります。12歳未満の鑑賞には保護者らの助言と指導が必要とされており、上映時間は 1時間50分 です。 7月27日 より全国順次公開されます。

現代的な家族形を描く「このごにおよんで愛など」

是枝裕和、西川美和の監督助手を務めた 広瀬奈々子 監督が企画・脚本も手がけた長編劇映画第2作です。 長澤まさみ 、 柄本佑 、NHK連続テレビ小説「ブラッサム」主演の 石橋静河 が共演しています。絵本作家の詩（長澤）は夫の杜夫（柄本）と結婚しながら、担当編集者の潤奈（石橋）と恋人関係にあります。

どちらも手放せない詩は、3人で暮らして子供を育てようという提案を行います。多様な愛とそれに応じた新しい家族の形を模索する視点は非常に現代的であり、軽やかな長澤まさみを筆頭に3人の好演が光ります。

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子供をもつことへと傾いていく物語は、逆に古い規範に縛られているようにも感じられますが、ラストをどう解釈するかが見どころとなります。上映時間は 2時間8分 で、 7月27日 より全国公開されます。

3作品の公開情報と特徴の比較

今回ご紹介した3作品は、いずれも 7月27日 から公開が始まります。『君の話』はSFと恋愛のクロスオーバーで、超高齢化社会への示唆を含んだ静かな物語です。『HEEL』はポーランドと英国の合作で、過激な暴力と倫理の曖昧さを描くホラーサスペンスです。

『このごにおよんで愛など』は、是枝裕和監督の助手出身である広瀬奈々子監督による現代の家族形を問うドラマです。長澤まさみ、柄本佑、石橋静河による演技力の高さが期待されます。上映時間は作品によって異なり、最も長いのが『このごにおよんで愛など』の2時間8分、最も短いのが『HEEL』の1時間50分です。

これらの作品は、それぞれ異なるジャンルとテーマを持っており、観客の好みに合わせて選択できるラインナップとなっています。公開日は同じ 7月27日 ですが、『HEEL』のみ全国順次公開である点に注意が必要です。最新の上映情報については各映画館の確認が推奨されます。