厚生労働省は26日、65歳以上の高所得者を対象に介護保険料を引き上げる方針を明らかにした。2027年度から適用する。26日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の介護保険部会で案を示した。物価高に伴う年金などの収入増で介護保険料が大きく増える人に、負担軽減措置を取る仕組みも提示した。28年度からの適用に向けて検討する。高齢者の介護保険料は国が定める標準的な基準で13段階ある。このうち、第7段階

厚生労働省は26日、65歳以上の高所得者を対象に介護保険料を引き上げる方針を明らかにした。2027年度から適用する。26日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の介護保険部会で案を示した。

高齢者の介護保険料は国が定める標準的な基準で13段階ある。 このうち、第7段階以上に相当する人の一部の保険料を引き上げる。 現在の基準に当てはめると、公的年金等控除などを反映した後の合計所得が120万円以上の層が対象となる。 新たな負担軽減策も検討する。

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世帯全員が住民税非課税の人は配偶者などが課税されるようになった場合か本人が課税者になった場合に軽減措置を受けられるようにする。 保険料の増加幅が大きい場合、一定の条件で1年間に限り上昇幅を半分に抑える。 例えば27年度に世帯全員が非課税だった人の負担が翌年度に大きく上がった場合、28年度に限り保険料の上昇幅を半減させる。 次の年度からは本来の保険料を徴収する。