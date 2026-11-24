ブラジル人のガブリエウ・ジェズスは、今季序盤のバルセロナで最大のサプライズの一つだった。しかし現在は、ハンジ・フリック監督の構想のなかで極めて限られた役割の選手となっている。夏の移籍市場で1000万ユーロでアーセナルからカタルーニャのクラブに加入して以来、得点力の高さを示す好スタートを切ったにもかかわらず、ここ数週間は出場機会が減っている。

バルセロナ が3-2で勝利した直近のビジャレアル戦では、フリック監督はスコアを追いかけるためにアンソニー・ゴードンとダニ・オルモを投入し、ジェズスにはチャンスを与えなかった。

このブラジル人FWはベンチから試合を見守るにとどまった。 ジェズスの役割縮小は、ラフィーニャが本来の定位置を取り戻したことと重なった。 さらにラミン・ヤマルが不動のレギュラーであり、アンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミの競争もある。 こうした状況がこのブラジル人選手の立場をいっそう厳しくしている。

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ジェズスは1カ月以上ゴールから遠ざかっており、フリック監督の攻撃の選択肢のなかで地位を固めようと今も模索している。 出場機会は減っているものの、チャンピオンズリーグのアゼルバイジャンのサバフ戦は、ジェズスにとってチーム内での役割を取り戻す新たなチャンスとなるかもしれない。 ラミン・ヤマルが右足首の軽い痛みのため、アゼルバイジャンへ遠征するバルセロナのメンバーから外れたためだ。 これによりフリック監督はバルサの攻撃陣に手を加えざるを得なくなる。

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予想では、右サイドでラミン・ヤマルの穴を埋める最有力候補はカリム・アデイェミで、ラフィーニャとアンソニー・ゴードンがともに並ぶ見込みだ。 ただ、このスペイン人スターの欠場により、特にフリック監督が試合中に交代策を講じる際には、ジェズスが出場時間を得る可能性も高まりそうだ。 ジェズスは10月、ヘタフェ戦とレアル・ベティス戦でゴールを決め、与えられたチャンスを生かせることをすでに証明している。

数週間にわたって脚光から遠ざかっていたこのブラジル人FWにとって、サバフ戦は存在感を取り戻し、自分が今もバルセロナに違いをもたらせる攻撃の選択肢であることをフリック監督に納得させる格好の機会となりそうだ。