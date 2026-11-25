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ThinkingAI Summit 2026 Tokyo 講演レポート：Underdox 代表 キム・ミリム（김미림）氏「AI時代、小さな会社でも大企業のようにデータマイニングする」 ThinkingAIは、2026年11月10日（火）に東京・五反田のシティホール＆ギャラリー五反田で開催した「ThinkingAI Summit 2026 Tokyo」において、韓国のゲーム開発会社Underdox代表・キム・ミリム（김미림）氏が行った講演の内容を公開します。

キム氏は、『RAVEN（レイヴン）』『V4』など大韓民国ゲーム大賞の受賞作3本でリードゲームデザイナーを務めた人物です。 講演では、データエンジニアも分析担当もいない6人のスタジオが、AIエージェントを使ってゲームの運営データを読み、検証し、実際にゲームを直すところまでどう進めているのかを、自社の事例で紹介しました。 キム氏がUnderdoxを設立したのは、「AI時代なら、少人数のチームでも大規模なゲームを作って運営できるのではないか」という思いからです。

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同社の『Polaris: Crown Legacy』は、放置系の育成に大規模戦略（4X）を組み合わせたゲームです。 キム氏によると、以前なら30人以上で2年かかった規模の4Xを、6人・6か月で作り、今はマーケティングから開発・運営までを6人で担っています。 講演のテーマは、ゲームを作ったあとの「運営」です。 誰が入ってきて、誰がお金を使い、誰が去っていくのか。

毎日あふれるデータをどう読み、どう対応するのか。 データチームのない同社では、その仕事をAIエージェントが担っています。 キム氏は、データ分析の基本動作を2つに整理しました。 全体から部分へ原因を掘り下げる「ドリルダウン」と、1つの事例を全体の構造まで広げる「ロールアップ」です。

そして、この2つの作業のやり方が時代とともにどう変わったかを示しました。 - 最近（専用データツール）：ダッシュボードで自分で見られるが、ツールの外のデータと新しい質問は人がつなぐ。 依頼5回、関与5人、3～5日キム氏は「ツールはデータを1か所に集め、AIはデータと文脈と実行を1つにまとめた」と表現しました。 エージェントは、ゲームログだけでなく、広告やMMP、ゲーム内チャットやDiscord、コードや企画書まで直接行き来します。

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同社はこれまで、自社の統計ツール、ThinkingData（現ThinkingAI）のダッシュボード、ThinkingAIのエージェント分析という3つの段階をたどってきました。 キム氏は、ダッシュボードを捨てて乗り換えたのではなく、同じデータ基盤の上に質問の仕方をもう1つ載せたのだと説明しました。

「エージェントが働けるのは、データがすでに1か所に正確に蓄積されているから」であり、収集やイベントモデル、実ユーザーフィルターといった土台がなければ、エージェントももっともらしい間違いを出すだけだったといいます。1つ目の事例は、ゲーム内ミニゲームの参加率です。 国別、広告媒体別、広告クリエイティブ別に分けていくと、参加率には大きな差があるように見えました。

「この国、このクリエイティブが良い」という結論を出しやすい状況です。 しかし、数字を読む前に検証すると、グループごとに、ミニゲームが開放されるレベルにまだ届いていない新規ユーザーの割合が違っていました。 開放レベルを超えたユーザーだけで比べると、どこから来たユーザーも同じように高い割合で参加していました。 参加率を分けていたのは国やクリエイティブではなく、序盤の進み具合だったのです。

ロールアップの事例：1人の離脱から、3日で企画を確定 2つ目の事例は、1人の高課金ユーザーの離脱です。 エージェントに「ユーザーA、なぜ離脱したの？ 」と1行で聞くと、決済・戦闘・ログインの記録を一度に読み、原因を示しました。 サーバー最上位だったユーザーAは、城の防衛戦で上位のユーザーに攻撃されて戦闘力を46%失い、失った兵力を育て直す負担から再建をあきらめていました。

キム氏はその場で「同じパターンで攻撃されたユーザーたちもそうなのか」と問いを広げました。 同じパターンで攻撃されたユーザーにも同じ離脱の流れが確認され、個人の事情ではなく、企画で直せる構造の問題だとわかりました。 ここでキム氏が強調したのが、別のエージェントによるクロス検証です。

「AIは、もっともらしい結論を、とても自信を持って出す」ため、検証エージェントが同盟の崩壊、決済の不具合、クラッシュ、アカウントの乗り換えといった別の原因を1つずつ確認して消していき、残ったものをはじめて結論としました。 解決策として同社は「神殿」というコンテンツを企画しました。 城の防衛戦で死んだ兵士の80%を神殿に安置し、毎日少しずつ兵舎に戻します。 負けが「全滅」ではなく「数日後に戻ってくる」ものになるように、お金ではなく時間で回復させる設計です。

攻撃から原因の分析、神殿の企画確定までは3日。 実装は開発エージェントがプルリクエストとして出し、人がレビューしてリリースしました。 アップデート後は、同じパターンで攻撃されたユーザーが再建してゲームに残っています。 過去なら、9つの組織で1～2週間かかった仕事だとキム氏は振り返りました。

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同社はこのやり方を、くり返し使える仕組みにしています。 キム氏は「過去の人の組織図を、エージェントで描き直した」と表現し、収集、検証、分析、コミュニティ、マーケティング、開発の6つのエージェントに役割を分けています。 コードを書き込む権限を持つのは開発エージェントだけで、権限は最小限に抑えています。 検証エージェントは、分析の前に「落とし穴リスト」と照らし合わせます。

「決済失敗に見えた記録のほとんどは、ユーザー自身のキャンセルだった」「サーバーとクライアントのタイムゾーンが違い、正常な決済がずれて見えた」といった、実際にはまった読み間違いに番号をつけて蓄積しており、その数は161個になります。 ほかにも約1万1千行の指標定義書と運営タイムライン、66個の保存クエリがあり、ユーザー1人の離脱分析に使った手順も、そのまま次の分析に使い回せます。 一方でキム氏は、統合するほど便利になる分、AIへのデータの露出、外部からのハッキング、内部統制の失敗というリスクも大きくなると指摘しました。

同社では、データには読み取り専用で集計済みのレイヤーからアクセスし、個人情報はマスキングし、連携トークンは最小権限にして定期的に交換しています。 書き込みはプルリクエスト単位でのみ実行し、人が承認します。 本番データベースはエージェントの権限の外に置いています。 講演の最後にキム氏は、2つの分かれ道を示しました。

人と役割をそのままにして効率だけを上げるのか、人と役割そのものを再定義するのか。 同社は後者を選びました。 POという役割が生まれたように、AI時代には1人がデータ、マーケティング、企画をまたぐ、より統合された役割が生まれるといいます。 運用の仕方も、人が指示してAIが実行する形から、自動化された流れを作ってAIにできるだけ運用させる形へ移しています。

収集、分析、検証、報告、修正という流れ全体をAIが回します。 ただし、神殿の復活率を90%ではなく80%にしたようなゲームデザインの判断は、今も人の役割です。 マージボタンとリリースボタンは、人が押します。 登壇者プロフィールNetmarble Monsterで『RAVEN（レイヴン）』（大韓民国ゲーム大賞 大賞）、NEXON Gamesで『V4』（同 大賞）、MADNGINEで『NIGHT CROWS（ナイトクロウ）』（同 優秀賞）のリードゲームデザイナーを歴任。

現在はUnderdox代表として、6人のスタジオで『Polaris: Crown Legacy』を開発・運営。 AI時代なら少人数チームでも大規模なゲームを作り運営できるという思いで同社を設立した。 - 会場：シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 3階）ThinkingAIは、2015年設立のデータソリューション企業です。 東京・上海・シンガポール・ソウル・サンフランシスコに拠点を構え、ゲーム業界を中心に累計1,500社以上のデータ活用を支援しています。

エンタープライズ向けAI Agentプラットフォーム「Agentic Engine」は、これまでのデータ活用支援で培った知見を生かし、売上やユーザー数、ユーザーの声の変化をAgentが自ら検知し、原因を分析したうえで、施策の立案から実行までを担います。 データの収集・分析から施策の実行までを一つのプラットフォームで進められるため、担当者は判断と承認に集中できます。 AI Agentの機能は、開発の進捗にあわせて段階的に提供してまいります。