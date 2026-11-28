女優の奥貫薫（56）が27日放送のTBS「ララLIFE」（金曜後11・30）に出演。10代から40年間、大切に守り

ゲストが“ちょっと壁のある初めてのこと”に挑戦する同番組。 バラエティーへの出演は珍しい奥貫だが、「ドギマギしてます」とはにかみつつ、長年の「封印」について語り始めた。 中学生の息子のために毎日弁当を作るなど、自炊には慣れているというが、「揚げ物が苦手というか、ほぼしたことがないんです」と告白し、周囲を驚かせた。

その理由は、10代半ばのデビュー当時に遡る。

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「“火傷したら大変だから、揚げ物だけはしないでね”って、母に言われて。 その約束をずっと守っているんです」と、娘を案じる母の言葉を40年間、誠実に守り続けてきたという。 この日は、中目黒の名店「天ぷら懐石 天雅」の店主・足木雅彦氏の指導で天ぷらに初挑戦。 なす、車エビと手際よく揚げ、「家庭なら上級レベル」とプロも太鼓判を押す出来栄えに、「急に得意料理が天ぷらになっちゃいそう。