俳優の大泉洋、が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）のお披露目上映舞台あいさつに参加した。

俳優の大泉洋、が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）のお披露目上映舞台あいさつに参加した。 大泉演じる探偵、松田演じる高田という黄金タッグが9年ぶりに復活となった。

冒頭からマシンガントークの大泉は「この舞台あいさつを見て、その後（映画を）観るわけでございますけど、私の舞台あいさつを見るとなんていうかな、ちょっと映画のアレが台無しになる…。 どうぞ、この舞台あいさつのことは全て忘れて」と観客によびかけた。 中村倫也は「じゃあやらない方がいいじゃないですか」と苦笑い。 大泉は「私はやらない方がいいんじゃないかと思って！

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出る直前にプロデューサーが私に向かって『大人に、大人に。 大人にお願いします。 大人の大泉洋で』と。 『大人の大泉洋』って53歳の俺に言うなって。

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大人というか初老の俺に」とボヤいていた。 札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。 東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。 『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。