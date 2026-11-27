10年前の傷を抱えた3人が5人の魔法使いを追う、緻密な戦闘イラストと過酷な復讐劇が交錯するサイバーパンク・ビジュアルノベルです。

『Trauma Record』は、サイバーパンクの世界を舞台に、10年前の出来事で心に傷を負った3人が「5人の魔法使い」を追う復讐の物語です。

「5発の弾丸、5人の魔法使い。 そのすべてを探し、復讐を果たせ」というテーマのもと、過去のトラウマを背負いながら戦いに身を投じる者たちの姿が描かれます。 ゲーム内では、複数の銃口が火を噴く全弾射撃や、銃器・装甲の細部まで描き込まれたハイクオリティな戦闘イラストが激闘を演出します。 苛烈な戦闘アクションや成人向けの表現を含む緊張感あふれる演出にくわえ、2人のヒロインそれぞれの個別ルートと複数のエンディングに分岐するマルチエンディングシステムを採用しています。

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もう1人のヒロイン「アマラ・モーガン」は、モーガン家に仕えるアンドロイドのメイドです。 明るく、ときに突拍子もない言動を見せる人物で、仲間の「レン（モーガン連）」とカガヤにとっては母親のような存在でもあります。 戦闘では剣を手に戦う一方、10年前の出来事に対して今も自責の念を抱き続けています。 彼ら2人と、10年前のトラウマを昨日のことのように覚えているモーガン連の3人が、復讐を果たすべく5人の魔法使いの行方を追います。