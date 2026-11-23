空気が乾燥し、山火事が起きやすい時期になった。近年、発生件数は減少する一方、焼損面積が大規模化している。地球温暖化の影響が指摘されるが、22日に閉幕した国連気…

空気が乾燥し、山火事が起きやすい時期になった。 近年、発生件数は減少する一方、焼損面積が大規模化している。 地球温暖化の影響が指摘されるが、22日に閉幕した国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）でも、温暖化に歯止めをかける国際合意には至らなかった。

山火事からの再生は容易ではなく、土砂崩れなど二次災害のリスクが長期間継続することになる。 （長谷川元輝） 「自分の代では完了できないかも」 昨年2月、大規模山火事が起きた岩手県大船渡市の綾里（りょうり）地区。 延焼範囲3370ヘクタールは過去60年で国内最大の被害だった。 現在、急勾配の山肌には切り株が目につく。

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焦げて立ち枯れた木は倒木の恐れがあり、市側が伐採しているためだ。 一方、再生に向けた苗木の植樹の形跡は、ほとんど見られない。 市によると、被災現場は自然林エリアと人工林エリアに分けられる。 前者は自然の再生に委ね、復旧対象は後者の約1200ヘクタール。

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これを47区画に分けて、①伐採②植樹③苗を害獣から守る防護ネット設置－の1セットで作業を進めている。 ただ実務を担う「気仙地方森林組合」のメンバーは16人ほど。 今月時点でようやく2区画目に着手したところだ。 現態勢では年間50～70ヘクタールが限界で、完了には最短でも20年近くかかる。

組合長の古内文人さん（66）は「急斜面のため、伐採した木材の運搬ルートの整備にも時間がかかる。 自分の代では完了できないかもしれないが、地元の未来のためにという気持ちでやっている」と話す。 木々の油が土をコーティング