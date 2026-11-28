5児の父でタレントの杉浦太陽（45）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。仕事と子育てを両立させた生活を送る自身の1週間のスケジュールを公開した。

杉浦太陽 （C）ORICON NewS inc.動画では「【太陽の時間】5人のパパの1週間のスケジュール！ 」と題し、ホワイトボードに自身のスケジュールを手書きで記入しながらまとめて紹介。

週の始まりの月曜日は「学校が始まる日だから朝からドタバタなのよ」とリアルな現状を明かした。 ラジオやテレビ番組の収録、地方への日帰り移動、自身のYouTubeチャンネルの撮影など多忙な毎日をこなしながら、朝は子どもたちのお世話をしたり、夜はなるべく早めに帰宅することを心がけている様子で、父親として家族との時間を大切にしている姿が垣間見られた。 また、忙しい生活のなかでも、妻でタレント・辻希美（39）との時間は大切にしている様子。

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夫婦そろっての仕事で出かけた際、想定よりも早く仕事が終わると一緒に食事やショッピングを楽しむことがあるそうで「（仕事の）行き帰りとか空き時間とかを、うちらはデートと呼んでおります」「貴重な時間」と話し、例に挙げた1週間では「この週、2回デートしてるなぁ」とうれしそうに明かしていた。 コメント欄には「めっちゃバタバタな1週間でしたね」「ハードスケジュールこなせるのすごい」「すごいスケジュール 尊敬します」「パワフル夫婦すぎる」「幸せあふれる素敵な時間の使い方」「楽しい家族ですネ」など、さまざまな反響が寄せられている。 杉浦と辻は、2007年6月に結婚。