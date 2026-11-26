5児の母でタレントの辻希美（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女でインフルエンサーの希空（のあ）が19歳の誕生日を迎えたことを報告し、第5子・次女の夢空ちゃん（1）を抱いた“顔出し”親子…

辻希美（C）ORICON NewS inc. 5児の母でタレントの辻希美（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。 長女でインフルエンサーの希空（のあ）が19歳の誕生日を迎えたことを報告し、第5子・次女の夢空ちゃん（1）を抱いた“顔出し”親子3ショットを公開した。

投稿された写真には、ピンクの装いの辻と、ファー付きのコートを羽織りピースサインを見せる希空、夢空ちゃんを真ん中に寄り添う仲むつまじい“杉浦家女子チーム”の親子3ショットが収められている。 続けて「希空が19歳とか…本当に不思議な気持ちだけど…10代ラスト!! 全力で楽しんでほしい!! 」とエールを送り、「何があってもママとパパは希空の1番の味方であり1番の大ファンです 笑」と夫でタレントの杉浦太陽（45）とともに見守る親心を表現。

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最後は「19歳…素敵な一年にしようね 本当に本当に産まれてきてくれてありがとう 大好きだよ」とたっぷりの愛情を込めた言葉で締めくくっている。 辻は、2007年6月に杉浦と結婚。 同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。