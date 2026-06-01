5人の新入生が東京科学大学TCカレッジ入学式に出席、高度技術専門人財養成プログラムの参加

東京科学大学（大岡山キャンパス）において、令和8年度TCカレッジ入学式およびオリエンテーションが開催され、本学総合技術部から新たに5人が入学しました。その後、同大学コアファシリティセンター（CFC）業務見学にも参加しました。 入学式では、江端新吾TCカレッジ長および来賓の方々が祝辞を述べました。TCカレッジは、東京科学大学が主導する高度技術専門人財"テクニカルコンダクター"（TC）の養成を目的とした教育プログラムです。

2026年4月21日～22日に東京科学大学（大岡山キャンパス）にて"令和8年度 TCカレッジ 入学式"およびオリエンテーションが開催され、本学総合技術部から新たに5人が入学しました。

その後、同大学コアファシリティセンター（CFC）業務見学にも参加しました。 入学式では、江端新吾TCカレッジ長および来賓の方々が祝辞を述べました。 TCカレッジは、東京科学大学が主導する高度技術専門人財"テクニカルコンダクター"（TC）の養成を目的とした教育プログラムです。 本学はサテライト校として医工系コースを開講しており、本年度は他大学からの入学生を含め計6人が受講しています。

今回の参加について、本学の総合技術部本部長の佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは"本学は技術職員の高度化・専門化のひとつの手段としてTCカレッジを運用しています。 サテライト校のひとつとして我が国全体の研究基盤の強化、そして技術職員の人材強化促進に責任をもって担います。 今回入学した技術職員らの取り組みと活躍にご期待ください"と今後の展望を述べました。 また、松原岳大技術専門職員は"この機会を生かし、大学が求める高度技術専門人財として専門性と実務力を高めたい"と抱負を語りました。

岡山大学総合技術部では、今後もTCカレッジなどを活用して、技術職員らの高度化を戦略的に強化促進します。 引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と、その一翼を担う技術職員の活動にご期待ください





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TCカレッジ テクニカルコンダクター 岡山大学 高度技術専門人財養成プログラム 大学 地域中核 特色ある研究大学

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