4～6月の残業が秋以降の手取りにどのような影響を与えるか

4～6月の残業が秋以降の手取りにどのような影響を与えるかについて考えてみました。普段あまり残業しない人が4～6月にたまたま残業を多くしてしまった場合には、負担感が大きくなります。逆に言うと、普段残業が多めの人も、4～6月だけ残業を少し抑えることで、秋以降の手取り減少を抑えられる可能性があります。

しかし、普段あまり残業しない人が4～6月にたまたま残業を多くしてしまった場合には、負担感が大きくなります。 逆に言うと、普段残業が多めの人も、4～6月だけ残業を少し抑えることで、秋以降の 手取り 減少を抑えられる可能性があります。

たとえば、普段は給与25万円程度の人が、4～6月の残業で平均給与28万円になったと仮定してみましょう。 この場合、月々の社会保険料は平均給与25万円の場合より2977円増えます。 残業による収入増を考慮しなければ、年間で約3万6000円分、手元に残る金額に差が出る計算です。 一般的に給与が高い人ほど残業手当も多いため、増加の幅も大きくなります。

普段は給与30万円程度の人が4～6月の残業により平均給与35万円となったと仮定してみましょう。 この場合、月々では8931円、年間では約10万7000円、社会保険料負担が増加します。4～6月の残業を控えることにより、その後1年間の手取りに数万円～10万円程度の差が出ることがあります。 とはいえ、慢性的に残業している人は、残業手当で手取りが増えるメリットの方が大きいでしょう。 逆に、普段残業をあまりしない人は、4～6月に残業すると、9月以降の手取りが減ることを意識しておいた方がよいかもしれません





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