タレントの矢部美穂（49）が、芸能生活30余年にして新境地を切り開いている。イモトアヤコ主演の東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ「再生のウズメ」の最終回（12…

タレントの矢部美穂（49）が、芸能生活30余年にして新境地を切り開いている。 イモトアヤコ主演の東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ「再生のウズメ」の最終回（12月5日午後11時40分放送）にメインゲストとして出演するが、美貌を封印した“化け物メイク”での怪演が、撮影現場で絶賛されたのだ。

これまで演技から避けてきたという矢部を何が変えたのか。 その背景には、大切な人の命と向き合った日々や、神社で遭遇した一羽のアゲハチョウをめぐる印象深いエピソードがあった。 メイク担当が3度泣いてやり直し…「芝居は一番下手」から一転、監督絶賛の怪演 同ドラマは漫画家・天堂きりん氏による同名マンガが原作。12年間の引きこもり生活を送っていた40歳の元子役・田村ウズメ（イモト）が、便利屋「救ちゃん」で働きながら人生をやり直す再生の物語だ。 矢部が演じる数原市子は、48歳のインテリアコーディネーター。

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結婚や子育てに縁がないことへの焦りと孤独を抱えながら、周囲には強がってみせる。 本心では愛を求めている、見栄と寂しさが交錯する人間味あふれる女性だ。 30代男性との恋を成就させるため、便利屋に異業種交流会の開催を依頼するという、強烈な個性の持ち主だ。