2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春（45）が、26日までに自身のブログを更新。番組ロケでわたらせ渓谷鉄道に乗車し、紅葉やグルメ、温泉を満喫したことを報告した。秋の景色を楽し…

2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春（45）が、26日までに自身のブログを更新。 番組ロケでわたらせ渓谷鉄道に乗車し、紅葉やグルメ、温泉を満喫したことを報告した。

秋の景色を楽しむ姿とともに、露天風呂での入浴ショットも公開した。 投稿では、ブラウンのふんわりとしたニットに白い立ち襟のインナー、黒のワイドパンツを合わせた秋らしいコーディネートを披露。 白いボアがアクセントになったブラウンのコートを羽織り、色鮮やかな木々を背景に笑顔を見せる姿や、駅のホームで振り返るショット、車窓から紅葉を眺める横顔など、旅先でのさまざまな写真を公開した。 スマートフォンで景色を撮影する後ろ姿もあり、「時間や天気によって見える表情も変わる紅葉」と、その魅力をつづった。

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また、群馬や栃木で出会った人々との交流も旅の楽しみの一つだったという。 列車内や駅、店などで言葉を交わしたといい、「旅を楽しむ皆さんはやっぱりいいお顔されていました」と、旅先での心温まるひとときを振り返った。 グルメも堪能した新山。 列車を利用したレストランの座席で食事を楽しむ姿や、幅広の麺を箸で持ち上げるショットを披露し、「コロッケ美味しかったなぁ」と感想をつづった。