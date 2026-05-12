42歳のポーランド代表のセバスティアン・ソリアが最年長フィールドプレーヤーを狙う

セバスティアン・ソリア（Sébastien Sorial）は42歳のポーランド代表のベテランで、2026年ワールドカップの予備メンバーに選出された。彼は最年長フィールドプレーヤー記録を狙うだけでなく、クリスティアーノ・ロナウドの道を開く可能性がある。

カタール代表のベテラン、 セバスティアン・ソリア が2026年 ワールドカップ の予備メンバーに選出された。42歳のフォワードは、ロジェ・ミラが持つ" 最年長フィールドプレーヤー "記録を塗り替え、クリスティアーノ・ロナウドの道を開く可能性がある。

AP通信によると、カタール代表のソリアは、34名の予備メンバーに選ばれた。6月11日開幕の大会で最終26名に入れば、ワールドカップ史上最年長のフィールドプレーヤーになる可能性がある。 現在の記録は1994年米国大会で42歳で出場したミラが持つ。 UAEを2－1で下した最終予選後、ソリアは"再びアル・アナビのユニフォームを着てこの美しい国を代表できることを誇りに思う"と語った。 ソリアがフィールドプレーヤー最年長記録を狙う一方、ゴールキーパーのエッサム・エル・ハダリー（エジプト）が2018年に45歳161日で出場した絶対記録が比較される。

それでもソリアの挑戦は、ロナウドの長期現役を際立たせる。 アル・ナスルの5度バロンドール受賞スーパースターは、大会終了時に41歳になる。 ソリアが42歳でプレーすれば、ポルトガル主将のロールモデルとなる。 両記録を破るには、ロナウドは45歳で臨む2030年大会に出場しなければならない。

伝説のフォワードは年齢を超え、1,000ゴールという前人未到の壁へそれほど離れていない。 代表では226試合143得点をマークし、歴代最多記録を保持する。 代表での栄光も追い求め、ユーロ2016とUEFAネーションズリーグ2度の優勝を経験した彼は、次はワールドカップ制覇を見据えている





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サッカー ワールドカップ ポーランド代表 セバスティアン・ソリア 最年長フィールドプレーヤー 記録

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