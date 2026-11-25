40年続く『大戦略』シリーズで初となる「シーズン2」では何が変わるのか。キャンペーンモードや技術力、無人戦闘機など新要素の狙いを開発陣に訊いた。

『大戦略SSB2』は、1985年より続く現代兵器シミュレーションゲーム『大戦略』シリーズの最新作だ。 対応プラットフォームはPC（Steam/Windows）/PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch。

プレイヤーは戦車や戦闘機、艦船など300種類以上におよぶ陸海空の兵器ユニットを生産し、ターン制で移動や攻撃などの指示を与え、拠点を占領しながら戦場を掌握していく。 前作『大戦略SSB』からシリーズの新展開と位置づけられており、本作では多数の新要素が盛り込まれている。 まず、『大戦略』シリーズが題材としている兵器や戦術は現代のものなので、今も日進月歩で進化し続けています。 そのため、一度発売したら終わりではなく、今起こっていることをできる限り最新の状態で取り入れたいという思いが元々ありました。

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そして、ネットが普及して更新しやすい環境が整ってきたことで、実際にマップの追加や機能の細かな改善、不具合の修正などを毎月のアップデートでおこなえるようになりました。 また、「シーズン」という言葉は、基本プレイ無料のゲームや買い切り作品でも使われていますよね。 ゲーム以外でも、ドラマはシーズン2、シーズン3と続いていく場合、節目で出演者が変わったり、時代が進んだりと、内容がガラッと変わることがあります。 今回はゲームの内容が大きく変わるので、その節目を「シーズンが変わる」と表現したほうが、お客様にも伝わりやすいと考えたわけです。

また、新たに3段階の難易度のほか、資金や燃料、技術力などの初期値も設定できるようになります。 これによって、ハンディキャップを設けて不利な状況から始めたり、逆に自分を有利にしたりと、さまざまな条件で遊べるようになり、より遊び方の幅が広がったと考えています。 前作の『大戦略SSB』でも、パワーアップキットではなく、シナリオDLCを展開していました。 つまり、有料の追加コンテンツは提供していたのですが、シナリオ面の拡充を意図したものだったんです。

それ以前はシナリオをソフト1本分のボリュームで収録し、『大戦略〇〇』といった別タイトルとして発売することもありました。 それと、シーズン2にもつながることなのですが、以前イベントで『大戦略』シリーズをプレイされているお客様とお会いする機会がありました。 そのときに、「もう2年くらいプレイしているから、次の新作では2年くらいコンテンツを追加し続けてほしい」といった要望があったんです。 その場で約束したわけではありませんが、その言葉はひとつのきっかけになりました。

長く遊んでいただいているのに、発売したタイミングで終わりというのは、申し訳ないなと思ったんです。 ご質問への答えはイエスでもノーでもあります。 シーズン2という構想は、発売前にはまったく考えていませんでした。 まず、今年2月26日の本編発売時点で4種類の追加生産タイプDLC、DLCをまとめて収録するシーズンパス、シナリオマップ17本の配信を予定していました。

これらを出し終えた際には、かなり充実したゲームになるという見込みはありました。 そして発売してからは、お客様の反応も見ていきました。 昔ながらのアンケートはがきを今もパッケージに同封していますし、弊社のXアカウントでのアンケートや、YouTubeに投稿されたプレイ動画なども確認しています。 そうしたお客様の反応を踏まえ、さらに期待を超えるコンテンツを提供したいという思いから、今回の大規模なシーズン2という形にまとまっていったという流れです。

具体的な販売本数や金額を申し上げることはできませんが、比較としてお伝えすると、前作『大戦略SSB』の累計販売実績を、『大戦略SSB2』は今年11月末には上回る見込みです。 前作は2022年1月の発売なので約4年半の実績を、今作は約9か月で超えそうな規模となっています。 パブリッシャーにとって、Steamで発売する意義のひとつは、PlayStationやNintendo Switchといったコンソールのプレイヤーだけでなく、PCでゲームを楽しんでいる方にも作品を届けられることだと思います。

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ただ、それ以上に我々がSteamで発売する目的は、世界中のお客様にゲームを届けることができるメインの販路という点です。 現状、『大戦略SSB2』は日本国内での売上がメインです。 日本ではパッケージ版もありますし、シナリオが収録されているPC版など購入方法が充実しています。 現在のSteam版に収録されている言語は日本語のみですし、国内のプレイヤーも必ずしもSteamで購入する必要がない状況でもあります。

そうした事情もあって、現時点でのSteam版は売上という面もそうですし、世界中のお客様に作品を届ける販売経路としての実力を、まだ十分に発揮できていないと考えています。 まず最初に強く説明しておきたいのは、私たちは現実の戦争が起こることをまったく望んでいないということです。 実際に戦争が起これば多くの人が被害を受けますし、兵器についても作ることはあっても、使われずに済むのが一番です。 その考えはシリーズの当初から一貫して変わりません。

ただ、兵器という道具には最新技術や性能といった魅力があります。 我々もそうしたものが好きですし、同じように興味を持っている方もいらっしゃいます。 私たちが『大戦略』というゲームを通じて提供したいのは、そうした兵器をゲームの中で疑似的に運用し、戦略を考える楽しさなんです。 現実の戦争で兵器が使われて嬉しいなんてことはまったくなく、ゲームが戦争に結びつくという考えは毛頭ありません。

FPSのプレイヤーもみんなが現実で銃を撃ちたいと思ってるわけではないですよね。 我々のゲームについても同じように考えています。 一方で、ゲームの題材やシナリオマップは現実の出来事に基づいていますが、プレイヤーがどの国の立場でプレイするかを選べます。 たとえば、日本のお客様に好きな生産タイプ（国）を選んでもらうと、8割くらいは日本を選ぶと思います。

これはワールドカップやWBCで日本を応援したり、サッカーゲームや野球ゲームで日本代表を選んだりするのと同じような心理だと思います。 『大戦略』シリーズの面白いところは、日本側でプレイしてもいいですし、相手側の立場でもプレイできる自由があることです。 たとえば「第二次四畳半戦争」というマップでは、初期設定で自分の生産タイプがアメリカで、敵として中国、日本、イスラエルの3勢力が登場します。 こういうマップでは初期設定のアメリカとして遊ぶ方が多いと思いますし、日本側で戦うこともできます。

強調しておきたいのは、どの国の兵器を使い、どの生産タイプを相手に戦うのかは、あくまでもゲーム上の選択だということです。 そこに政治信条や国際情勢はまったく関係なく、我々としてはそこを明確に意識しています。 海外展開については、生産タイプに実在の国名を割り当てていますし、実在する兵器を題材としているため、我々の意図や考えを説明しても、その受け取り方まで我々がコントロールできるものではありません。 我々はゲームを通じて、どちらの立場が正しいという価値判断は一切提示していません。

どんなマップでも好きな陣営でプレイして構いませんし、むしろ自由に楽しんでもらいたいと思っています。 こうした意識でずっとゲームを開発しています。 また、英語や中国語へのローカライズにあたっては、それぞれの言語や文化に応じた配慮が必要だということも認識しています。 ある言語では自然な言い回しが、別の言語では適切とは限りません。

そうした、ローカライズ全般については、我々としてもできる限りの配慮をしています。 『大戦略』のようなターン制ストラテジーゲームは、一人でじっくり静かに楽しむタイプのゲームだと思います。 YouTubeなどへ投稿されるプレイ動画は私も頻繁に見ていて、その中には何千と再生されるものもありますが、それを見た視聴者が自分のプレイ動画を投稿したり、掲示板などで積極的に交流したりする様子は見受けられません。 これはゲームそのものの特性なのかなと思っています。

また、新たなシナリオマップを、2027年1月から配信できると考えています。1月から12月まで月1回程度のペースで、継続的に配信できるよう準備をしているところです。 ただ、2027年に配信するシナリオマップについては、現時点で有料・無料のどちらにするか決まっていません。 これまでと同じように無料で配信するマップもあれば、有料にさせていただくマップもあるかもしれません。 シーズン2では、まず遊びの幅を広げることを重視して開発しています。

その中には、ユーザーさんからのご要望を取り入れたものもあります。 前提として『大戦略SSB2』では、ルーツとなるボード型ウォーゲームや初期の『大戦略』の基本に沿って、1つのマップで完結するというゲームスタイルを維持していました。 それとは別に、細かな部分でも多くのご要望をいただいています。 たとえば、戦闘機による偵察任務です。

現実の戦闘機には兵装換装というものがあり、偵察任務に特化するためにミサイルを減らして燃料増槽を取り付ける、といった運用があります。 あるいは潜水艦で深く潜って敵から隠れたり、歩兵が森林に潜んで通過するのを待って後方から攻撃したりという戦術があります。 こうした細かな要望についても、ゲームシステムとして楽しめるよう実装しました。 過去作もそうでしたが、育成可能なキャンペーン形式のゲームでは、1面をクリアしたら2面、3面、4面と順番に進んでいくものが多いと思います。

今回のキャンペーンモードで目指したのは、プレイヤーが自由に戦う順番を決められるようにすることです。 戦闘が途中で行き詰まってしまい、そのままプレイを諦めてしまうことがないように、という点をまず念頭に置きました。 『大戦略SSB2』には、生産タイプとして国を選ぶ仕組みがあります。 日本人なら日本の兵器を使いたいという方も多いでしょうし、兵器マニアの方なら他国の兵器を使いたいといったこだわりもあると思います。

私自身はドイツが好きなのですが、たとえば初期の10種類の生産タイプからドイツを選んでキャンペーンを始めて、ドイツの兵器で早く部隊を強化したいのに、欲しい国の兵器を入手するタイミングがゲームの後半だとがっかりしますよね。 そこで、最初に5つのエリアを用意しており、日本、アメリカ、中国、東南アジア、ヨーロッパなど、どこからでも攻略を始められるようにしています。 マップによっては航空戦力が必要だったり、海上戦力が必要だったりと、それぞれ個性があります。

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そして、実際に戦ってみて自軍の戦力的に難しいと感じた場合には、「戦略的撤退」というコマンドを使えます。 これを選ぶと、現在の部隊をまとめて安全に退却させられるので、戦力を維持したまま次の戦場に切り替えられます。 ですので、ヨーロッパを何度も攻略してドイツ軍の戦力をしっかり整えたり、先にアメリカや日本で戦闘機を確保したりなど、特定の地域にこだわることも、世界を満遍なく攻略していくこともできます。 プレイヤーの好みに合わせて自由な遊び方で楽しんでいただけます。

基本的には、現行で存在している兵器がベースになります。 たとえばF-3の場合、比較対象になるのは米国のF-22「ラプター」です。 『大戦略SSB2』に登場するF-3は、ラプターに勝っている面もあれば、劣っている面もあります。 また、生産コスト、つまり価格についてはラプターよりも高く設定することで、バランスを取っています。

もしこれまでの『大戦略』であれば、単純に戦力を比較したとき、日本にはF-3があり、米国にはラプターがあるので、両者は互角くらいというバランスになっていたかと思います。 技術力に関しては、現実の国をイメージしたうえで、その国の国力に近い状態になるように調整しています。 先ほどの日本が開発中のF-3は、アメリカの世界最強戦闘機であるラプターに匹敵するレベルの戦闘機という位置づけです。 現実には、アメリカが30年ほど前に到達していた航空機技術に、現在の日本がなんとか追いつこうとしている。

そうした部分も含めて、技術力という形で各国の個性として落とし込んでいます。 また、技術力は現実の国をイメージしている一方で、未来の兵器も登場します。 そのため、今回の『大戦略SSB2』では、インドが現実のイメージよりもかなり強くなっています。 インドは昔から兵器開発計画が非常に壮大なところがありまして、近年ようやく「テジャス」という戦闘機が実戦配備されました。

技術的には1990年代の第4世代戦闘機に近い水準の機体が、長い開発期間を経てようやく本格的な配備段階に入ったわけです。 今後も戦闘機やヘリの配備が計画されています。 そうした将来のインド兵器を、今回は先取りして『大戦略SSB2』に取り入れています。 その結果、ゲームの世界では現実のインドのイメージよりもかなり強い国になっています。

そうした将来的な計画兵器も含めて、各国の強さや個性を感じていただければと思います。 今回はアメリカとロシアに無人戦闘機（ドローン兵器）を追加しています。 これらはすでに実用化に向けた開発や実証が進んでおり、実際に飛行試験や有人戦闘機との連携試験が行われている兵器です。 現代の戦場では、ドローン兵器の重要性が急速に高まっているので、ゲームにもドローン兵器を実装していくのは自然な流れです。

ただ、ドローン兵器を無差別に実装してしまうと、戦車や戦闘機ではなく、ドローン兵器ばかり生産していれば勝てる、というバランスになってしまいます。 そのため、『大戦略SSB2』の生産タイプの中でも強国のイメージがあるアメリカとロシアに、その象徴として導入しました。 今回導入するアメリカの無人戦闘機は「ヴァルキリー」です。 技術力3からしか生産できませんが、コストは非常に安く、偵察や対空ミサイル攻撃もおこなえます。

想定される役割は、ラプターなどの戦闘機に随伴して行動することです。 ラプターは非常に高額なので、うかつに運用して撃墜されてしまうと、戦力や資金に大きな損害が出ます。 現実の戦闘機開発でも「ロイヤル・ウィングマン」と呼ばれる運用構想があり、無人機に偵察や情報収集などを担当させることでラプターを安全に運用し、戦力を底上げできます。 そうした運用を『大戦略SSB2』でもできるように実装しています。

ロシアには「オホートニク」という無人戦闘機が登場し、こちらは「Su-57」と一緒に行動させることを想定しています。 戦闘機に搭載できるミサイルの数には限りがあり、対地攻撃と対空攻撃を同時に担当させようとすると、どちらの攻撃能力も中途半端になってしまいます。 そこで、オホートニクに対地攻撃や対艦攻撃を担当させることで、Su-57本体には対空ミサイルのみを搭載できるようになります。 これによって、Su-57はオホートニクを防衛することもできますし、オホートニクを敵基地や艦船を攻撃するような危険な任務にも投入できます。

無人戦闘機は単体でも運用できます。 高額な戦闘機とそれぞれ別々に動かしていく形です。 もちろん離れて行動してもいいので自由に運用できます。 ただ、お互いに近い位置で運用するのがおすすめです。

昔から戦闘機の運用には随伴機という考え方があります。 爆撃機を護衛するために戦闘機が随伴するといったものですね。 今回の無人戦闘機もそれに近い考え方です。 まず、個性として目指していること、これからも目指していきたいところとして、「わかりやすいSLG」でありたいというのがあります。

少し複雑な話もしましたが、基本的にはオーソドックスなシミュレーションゲームを目指しています。 ターン制で1ユニットずつ動かすという基本ルールがわかっていれば、そのまま遊べるようなゲームですね。 兵器に興味があるお客様が、シミュレーションゲームを遊んでみたいと思ったときに、『大戦略』を手に取っていただければ、自分が知っている兵器を使いながら分かりやすい楽しみ方ができます。 また、最近は戦闘機や戦車など、特定の兵器に特化したゲームもいろいろありますが、『大戦略』は昔から、陸・海・空の兵器がすべて登場するというのが一番の魅力です。

そうした昔ながらの『大戦略』の楽しさを継承しつつ、複雑になりすぎないように、新しい楽しみを増やしていきたいという思いもあります。 それとともに、これからプレイされるお客様に向けて、今後もアップデートによる機能追加や新展開をいろいろと考えています。