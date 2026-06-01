40年を振り返る！国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズとともに

堀井雄二氏とともに40年を振り返る特集をお届けします。また、全国ゲーマー特大アンケートの結果を発表。令和のゲーマーのライフスタイルに迫ります！

国民的RPG『ドラゴンクエスト』シリーズはファミ通と同い年。 堀井雄二氏とともに40年を振り返る特集をお届けします。 また、全国ゲーマー特大アンケートの結果を発表。 令和のゲーマーのライフスタイルに迫ります！

『パラッパラッパー』は今年で30周年。 ロドニー・グリーンブラット氏の描き下ろしイラストとともに同作を紹介します。 著名ゲームクリエイターに40年の思い出を訊く特集は、50ページ超の大ボリュームです。 これまでに発売されたゲームハードを一挙掲載する、スペシャルな別冊カタログ付録つき！

著名イラストレーター・マンガ家が好きなゲームのイラストを描く、夢の企画も必見です。 さらに、『艦これ』、『イナズマイレブン』の特別企画も！ ファミ通グループでは、2026年6月に創刊40周年を迎えるゲーム総合誌『週刊ファミ通』をはじめ、ゲーム・エンタメ総合情報サイト「ファミ通.com」など、様々なサービスを展開しています。 電子出版事業にも積極的に取り組み、『週刊ファミ通』電子版や、ゲーム攻略本・設定資料集の電子書籍を多数配信しています。

株式会社KADOKAWA Game Linkageは、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。 『ファミ通』『ゲームの電撃』ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦します。 ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります





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