40代女性の服購入動向調査で、最もよく購入したブランド第1位はユニクロ（28.7%）、第2位はGU（14.3%）となりました。購買理由の最多数は価格の手頃さで、価格帯の上限やライフスタイルの変化も明らかになりました。

40代女性 を対象とした最新の服購入動向調査において、過去1年間で最もよく購入したブランド第1位は ユニクロ が28.7％を獲得しました。第2位にはGUが14.3％で続き、第3位は グローバルワーク が5.0％となっています。この結果は、この年代の女性におけるファストファッションブランドの圧倒的な支持力と購買シフトを示しています。

価格手頃さが最大の購買動機に

各ブランドを買い続けられている理由を尋ねたところ、全体で最も多かった回答は値段が手ごろで74.0％に達しました。これに続き、品質がよく長く着られるが46.3％、自分の体型に合うサイズがそろっているが43.0％、家で洗えて手入れがラクであるが40.3％と続きました。価格以外の要素でも40％を超える支持を集めるブランド力が見られます。

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ユニクロを一番よく購入する86名に限定して理由を分析すると、値段が手ごろが89.5％で圧倒的な支持を集めています。それに加えて、家で洗えて手入れがラクが57.0％、品質がよく長く着られるが54.7％という高い数値が上位を占めています。機能性と耐久性への期待が、購入継続の強い要因となっていることが明確です。

一方、GUを最もよく購入する43名の回答では、値段が手ごろが97.7％と極めて高い比率を示しました。これに加え、流行をほどよく取り入れられるが41.9％と、ファッション性への関心も高いことが特徴です。GUの利用者は、低価格でありながらトレンド感を満たすことを重視している傾向が伺えます。

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6割が5000円未満の単品予算を維持

服1着に出せる金額の上限に関する質問では、5000円未満と答えた人が60.0％（180名）で半数を超えました。一方、10000円以上と答えた人は14.0％（42名）にとどまりました。この年代の消費行動は、依然として低価格帯での購買が中心であることを示しています。

また、服の購買スタイルについては、きちんとした服は少し高めのブランド、普段着は手ごろなブランドで分けているが42.7％で最多でした。分けていない。どちらも同じブランドで買うという回答も34.7％あり、2番目に多い結果となっています。着用シーンに応じたブランド使い分けが主流であることが確認できます。

ブランド離れは8割超、年代別変化が顕著

買わなくなったブランドがないという回答は12.3％のみで、残る87.7％（263名）が20代や30代のころによく買っていたブランドを今は買わなくなった理由を選択しています。年代を重ねるごとにブランド志向や着用ニーズが変化し、過去のファンであったブランドからの離脱が進んでいる実態が浮き彫りになりました。

今回の調査対象となった40代女性のうち、過去1年に服を購入した人は63.7％がユニクロ、40.0％がGUで服を購入していました。一番よく買ったブランドでもユニクロが28.7％と最多であり、買い続ける理由の最多項目が値段が手ごろであるという点も、以前から一貫しています。

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一方、品質がよく長く着られるという回答が46.3％、自分の体型に合うサイズがそろっているという回答が43.0％と、いずれも40％を超えています。服1着に出せる金額の上限は5000円未満が60.0％であり、きちんとした服は少し高め、普段着は手ごろなブランドで分ける人が42.7％という結果も、この年代の賢明な消費マインドを反映しています。