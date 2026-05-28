40代・50代に響く！「今っぽボブ」スタイルの最新ポイント

シルエット・毛先の動きで古さを払拭。動きのあるくびれボブや顎下ボブ、襟足ギリギリボブなど、年齢を問わず取り入れやすい今っぽボブのポイントを解説。

40代 ・ 50代 の方に人気の ボブスタイル は、シルエットや毛先の表情によっては少し古い印象になりかねません。 本稿では、昭和風に見えない「 今っぽ ボブ」のポイントを紹介し、年齢を問わず垢抜け感を演出する方法を解説します。

まず、動きのあるくびれボブ。 ボブの毛先に軽さを出し、自然な首元のくびれを加えることで重たく見せず、スリムに見える効果があります。 このスタイルは、スタイリングに時間をかけたくない人に特におすすめです。 次に、ぱつっとカットした顎下ボブ。

骨格をきれいに見せるラインで、毛先を少し外ハネさせることで重厚さを抑え、抜け感を演出します。 キレイ感と自然さを両立させ、あえて決めすぎない雰囲気を作り出すのが特徴です。 さらに、襟足ギリギリのボブは、首元をすっきりさせつつ上品さを保ち、髪の内側へまとまる先が広がりにくく、整ったシルエットをキープしやすいです。 ツヤを出したい方やまとまりを求める方にも適しています。

そして、くびれと外ハネを組み合わせたボブは、首元をスッと見せながら横顔まで美しく仕上げ、自然な動きで重たさを軽減。 顔周りや骨格に合わせて微調整すれば、どの角度からも滂々とした印象を保てます。 まとめとして、ボブはシルエットや毛先の処理次第で、40代・50代でも簡単に垢抜けできる万能ヘアスタイルです。 加藤みお氏は、8年間の美容師経験を経て現在はトレンド情報の発信者として活躍しており、美容・ファッションを中心に、和装までカバーし、専門的知識をもとに読みやすくわかりやすい記事を執筆しています





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ボブスタイル 40代 50代 今っぽ ヘアトレンド

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感ありフォルクスワーゲン ジャパンは、「Polo」誕生50周年を記念した「Polo Edition 50」を発売した。専用カラーや“50”バッジ、17インチホイール、ナビ、シートヒーターなどを備える特別仕様車だ。

Read more »

フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感ありフォルクスワーゲン ジャパンは、「Polo」誕生50周年を記念した「Polo Edition 50」を発売した。専用カラーや“50”バッジ、17インチホイール、ナビ、シートヒーターなどを備える特別仕様車だ。

Read more »

フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感ありフォルクスワーゲン ジャパンは、「Polo」誕生50周年を記念した「Polo Edition 50」を発売した。専用カラーや“50”バッジ、17インチホイール、ナビ、シートヒーターなどを備える特別仕様車だ。

Read more »

フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感ありフォルクスワーゲン ジャパンは、「Polo」誕生50周年を記念した「Polo Edition 50」を発売した。専用カラーや“50”バッジ、17インチホイール、ナビ、シートヒーターなどを備える特別仕様車だ。

Read more »

フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感ありフォルクスワーゲン ジャパンは、「Polo」誕生50周年を記念した「Polo Edition 50」を発売した。専用カラーや“50”バッジ、17インチホイール、ナビ、シートヒーターなどを備える特別仕様車だ。

Read more »

フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感ありフォルクスワーゲン ジャパンは、「Polo」誕生50周年を記念した「Polo Edition 50」を発売した。専用カラーや“50”バッジ、17インチホイール、ナビ、シートヒーターなどを備える特別仕様車だ。

Read more »