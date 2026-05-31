40代からのキャリア再構築を支援する新刊『自分軸リーダーシップ』発売

Will☆Heartが、40〜50代向けのキャリア再構築をテーマにした書籍『自分軸リーダーシップ〜迷いを突破する40代からのキャリア再構築〜』を2026年5月22日に発売。著者の長谷部牧が、長年の経験から「小さな習慣の積み重ね」の重要性を説きます。

人生100年時代と呼ばれる現代、キャリアの在り方も大きく変わろうとしています。 定年延長や副業解禁、リスキリングの推進など、個人が主体的にキャリアを築く「キャリア自律」が求められる一方で、特に40代から50代の ミドルシニア 世代は、組織内での責任増加や部下育成、さらには子育てや介護、自身の健康問題など、様々な課題に同時に直面しています。

企業も中高年向けの研修やリスキリング支援に力を入れ始めていますが、制度やスキルだけでは人の不安や迷いを完全に解消することはできません。 こうした背景の中、宮城県仙台市に拠点を置くWill☆Heart（代表：長谷部牧）は、40〜50代のキャリア再構築をテーマにした新刊『自分軸リーダーシップ〜迷いを突破する40代からのキャリア再構築〜』を、2026年5月22日に発売しました。 本書は、単なるハウツー本ではなく、自分自身の内面と向き合いながら、未来を切り拓くための実践的な方法論を提供します。

著者の長谷部牧は、テレビ局で43年半にわたり勤務し、番組制作プロデューサー、管理職、執行役員、関連会社社長など、数多くの「女性初」のポジションを経験しました。 組織の中でキャリアを築きながら、在職中から女性リーダー育成や1on1支援に取り組み、15年以上にわたって約300名の女性リーダーの育成に関わってきました。 その豊富な経験から、「未来を変える大きな転機は、劇的な決断ではなく、今日からできる『0.1歩』の小さな選択と習慣の積み重ねから静かに始まっていく」という信念を持っています。

本書では、この考え方を軸に、ミドルシニア世代が自分らしい未来を描くための具体的なステップを紹介しています。 キャリアの迷いや停滞感を感じている読者にとって、自身の価値観や強みを再発見し、新たな一歩を踏み出すきっかけとなるでしょう。 本書の特徴は、単にキャリア理論を解説するのではなく、日常生活で実践できる「0.1歩」の行動に焦点を当てている点です。

例えば、毎日5分だけ自分のキャリアについて考える時間を設ける、同僚との対話でフィードバックを求める、新しいスキルを学ぶためのオンライン講座を一つ受講してみるなど、小さな行動の積み重ねが大きな変化を生むと説きます。 また、自分軸リーダーシップの概念を通じて、外部の評価や社会の期待に左右されず、自分自身の内なる声に従ってキャリアを築く方法を伝えます。 長谷部氏自身の経験に基づくリアルなエピソードや、実際に支援したリーダーたちの事例も多数収録されており、読者は共感しながら学ぶことができます。

この本は、40代から50代のビジネスパーソンはもちろん、キャリアに悩むすべての人にとって、自分らしい生き方と働き方を見つけるための道しるべとなる一冊です





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