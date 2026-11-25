三陽合同会社は、堀口英剛氏が設計した左右分割キーボード「conductor」を11月24日に発売。40キー構成で、右側に19mm径トラックボールを搭載する。BluetoothとUSB-C有線接続、5台までのマルチペアリングに対応。左右セットで322g、磁石で一体化して持ち運べる。

」で販売開始した。 価格はオープンプライスで、発送は11月25日以降順次となる。 US配列とJIS配列に対応し、左右分割構造や40キー構成、Bluetooth接続とUSB-C有線接続を備えたモデルだという。

は、コンパクトな40キー配列に左右分割設計とトラックボール操作を組み合わせた、デスクワーク向けの高機能キーボードだ。1ユニットあたりのサイズは115×79×11mm、左右セットの重量は322gで、アルミニウム削り出し筐体とサンドブラスト仕上げにより、軽量性と高級感を両立するという。 キーピッチは17mmで、一般的なキーボードより手指の移動を抑えやすい設計だ。 操作面では、オーソリニア配列とガスケットマウント構造を採用し、心地よい打鍵音と指への負担軽減を両立している。

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右手側ユニットには19mm径のトラックボールを内蔵し、カーソル移動、スクロール、精密操作などをホームポジションから手を離さずに行える仕様だ。 さらに、ステンレス製ベアリングによる滑らかな操球感、5台までのマルチペアリング、レイヤー切り替えやトラックボール挙動を細かく調整できる専用アプリ「Conductor Studio 2.0」も用意される。 キーキャップには、堀口氏が専用設計したロープロファイルキーキャップ「notra」を採用し、PBT樹脂の耐摩耗性とマットな質感を備える。

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キースイッチはKailh Choc V2ベースのリニアスイッチで、作動力は37±15gf、耐久性は5000万回と案内されている。 左右ユニット底面にはMagSafe対応マグネットも内蔵され、持ち運び時は吸着して一体化できる点も特徴だ。 購入はDIGIART公式サイトから行うという。