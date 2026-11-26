バイエルンがリール戦で今季初黒星。復帰する選手たちは希望をもたらすが、現在最大の問題は解決できない。それでも、今季の大きな目標を深刻に心配するのはまだ早い。

まず待ち受けるのは、今の バイエルン にとって歓迎できないものだ。 短期間での大量の試合である。 週2試合の過密日程がさらに2週連続で続く。 その中で本当に重要なのは、来週火曜日にホームで行われるDFBポカールのラウンド16、2部首位ヘルタ・ベルリンとの一戦だけだ。

ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでは、この時期の取りこぼしは痛いとはいえ、それ以上のものではない。 こうした困難な時期を迎えるなら、春よりも今の方がいい。 厳しい状況にあるとはいえ、今季の大きな目標が現時点で深刻な危機にさらされているわけではない。 ブンデスリーガでは首位ボルシア・ドルトムントと勝ち点2差で、ウィンターブレークまでの対戦相手は比較的戦いやすい。

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チャンピオンズリーグでも、ラウンド16への直接進出圏である8位まで勝ち点2差だ。 クリスマス前に残るのは、下から2番目のスラヴィア・プラハを迎えるホーム戦のみ。 その後はマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦、ベティスとのホーム戦が待つ。3勝すれば勝ち点は17になる。 リーグフェーズ導入以降、ここまで8位以内に入るには毎回勝ち点16で足りている。