4大会連続日本代表出場 Pastorovic: "チーム一丸で戦い"

Pastorovic, who debuted for the national team in the 10-year tournament held in South Africa, continued to represent Japan at the WC for the 39th time and clinched the ticket to the WC with his hand. The veteran stressed the importance of team unity and said, "WCPrice" when asked about his goal for the WC. He emphasized the importance of his role outside the pitch and stated, "I believe that the existence and significance of my presence are proven when the WC is over." The veteran also expressed his regret over Japan's 2014 World Cup exit in Brazil and talked about the lack of power to win and win over the course of the tournament. He stated, "I believe that cleaning up the atmosphere through smelling various things, purifying the air with a machine-like role, and contemplating one's own presence and significance during the WC can contribute to making the environment for the team and contribute to winning."

10年南アフリカ大会から代表に入り続け、39歳にしてW杯への切符を手にした。 チームが掲げる「優勝」に向けて、ベテランは「一番大事なことはチーム一丸となること。 いくらいい選手が26人集まっても、一体感がなければ結果は出ない」と過去4大会で得た経験を説いた。

"ピッチに出ても自分は勝負できる"としつつ、ピッチ外の役割の重要性を自負する。 "日々いろいろなことがある。 W杯独特の匂いがあって、僕はそれを嗅ぎ分けて、空気がよどんでいるなと思ったらきれいな空気に浄化できる。 空気清浄機みたいな役割も果たせる。

自分がいることの意味、存在価値はW杯を通してお見せできると確信している"と言い切った。14年ブラジル大会の苦い思い出がある。 当時は本田圭佑、香川真司ら強力な面々がそろい"W杯優勝"を掲げたが、1次リーグで敗退。 当時を振り返ると「優勝と言っていたものの、心の底から思っているかというとそうではなかった。 選手の質はもちろんあったが、優勝するだけの実力は日本代表になかった」と明かした。

初戦でコートジボワールに1－2で敗れると、2戦目でギリシャに0－0、3戦目でコロンビアに1－4で惨敗。 未勝利で大会を去った。

"初戦で負けてからチームは落ち込んで、士気もなくなった。 不安でどうしたらいいのかとなって、そこから奮起できなかった"と当時に心境を明かす。 もし、あの時に"今の経験を持った自分がいたらチームを前に向かせられた。 勝つためのチームはこういう雰囲気だと分かっていて、修正をできる。

きれいな空気にできて、チームが過ごしやすい空気になって、前を向かせられる"と宣言。 過去4大会の経験を還元し、チームを最高の景色に導く意欲を見せた。 [飯岡大暉





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Pastorovic Japan National Football Team Team Unity Role Outside The Pitch Experiences In Previous WC Matches

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