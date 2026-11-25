ロシアによる2022年のウクライナ全面侵攻開始後、75万人近いロシア兵が死亡したことが、流出した公式データに基づく分析で明らかになった。およそ4分に1人が死亡している計算になる。

ロシア の反政権系メディア「メディアゾナ」と「メドゥーザ」は23日、 ロシア 連邦国家統計局（ロススタット）が9月末までに49万人の ロシア 兵の死亡を確認したと報じた。 これは衝撃的な数字で、ソ連による1980年代のアフガニスタンでの戦争や、1990年代から2000年代初頭にかけての2度のチェチェン紛争で ロシア が出した死者数を上回る。

ロシア大統領府は長年、こうした死者数を秘匿しようとしてきた。 ロシア連邦国家統計局は2025年、戦争による死者数の増加を隠蔽（いんぺい）するため、人口動態データの公表を取りやめた。 今月に入り、ウクライナを支持する二つのハッカー集団「サイバー・パルチザン」（ベラルーシ）と「サイレント・クロウ」が統計局のサーバーへの侵入に成功。 その後、メディアゾナやメドゥーザなどのメディアが公式データを入手した。

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CNNはこれらの数字について独自に検証できていない。 ただ、流出したデータのうち、死亡が確認された兵士の数だけを見ても、専門家や欧米の情報機関による従来の推計を裏付けている。 今となっては、従来の推計は実際の死者数を大幅に下回っていたように見える。 ロシア軍の陣地に向けて自走榴弾砲を発射するウクライナ軍兵士＝2022年12月28日、ウクライナ東部/Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images記者たちは今回、報告された死亡日と死亡の登録日のずれを分析。

これを行方不明者の家族が公表した捜索情報と比較することで、既に亡くなっているものの、まだ死亡が報告されていない兵士の数を23万人前後と推計した。 メディアゾナは2023年から、家族によって行方不明とされている兵士の数を集計してきた。 このデータベースには16万人が登録されており、大半が死亡しているとみられる。 メディアゾナのこれまでの報道を踏まえると、行方不明と報告された兵士の生存率は10％前後にとどまる。

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サイレント・クロウが共有したデータによると、全面侵攻開始後、戦争はロシアの死因の第4位に入っており、心疾患や新型コロナウイルス感染症、脳卒中などの血管疾患に次いで多い。 死者はロシア国内に均等に広がっているわけではなく、貧困地域や少数民族の間で死傷者などの割合が著しく高いのではないかという、以前からの疑念も裏付けられた。 ロシアと同様に、ウクライナも死傷者数などの公式データを公表していないが、ウクライナのゼレンスキー大統領は、戦闘による損耗の規模を公に認めている。

米戦略国際問題研究所（CSIS）が7月に発表した直近の調査では、ウクライナ側の死傷者などの数を52万5000～62万5000人と推計。 このうち死者は12万5000～15万人と推計されている。