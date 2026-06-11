4人のカラーイラストが投稿された！『作りたい女と食べたい女』の主人公たちが反戦デモに参加

ゆざきさかおみさんのInstagramと『作りたい女と食べたい女』公式Xアカウントに投稿されたのは同作品の登場人物4人のカラーイラスト。 主人公の「野本さん」「春日さん」ら4人が、レインボーカラーのペンライトや腕輪をつけて反戦デモに参加する様子で、立て看板とプラカードには「戦争反対『HAPPY』だけじゃないんだぜ」「more pride more color more piece」「あなたのほんとうの色は美しい YOU TRUE COLORS ARE BEAUTIFUL」の文字が描かれている。作中でレズビアンカップルとなる「野本さん」「春日さん」は互いの手を取り合い、暗い背景のなか虹色に輝くペンライトや腕輪が印象的なイラストに、とても勇気づけられます！、『つくたべ』の皆はNOWARデモ行ってくれるよね、"Happy"にも言及してくれてありがたいです…などファンからの熱い反応が多く寄せられた。作品公式アカウントは6月2日に、"たくさん見ていただきありがとうございます"と感謝し、"せっかくなので、#プラカード ネットプリント登録いたしました ファミマ・ローソン・ポプラ・ミニストップ：T9RUE4A2L9 （期限：2026年06月17日18時頃）"と。

ゆざきさかおみさん の Instagram と『 作りたい女と食べたい女 』公式Xアカウントに投稿されたのは同作品の登場人物4人の カラーイラスト 。 主人公の「野本さん」「春日さん」ら4人が、 レインボーカラー の ペンライト や腕輪をつけて 反戦デモ に参加する様子で、立て看板と プラカード には「戦争反対『 HAPPY 』だけじゃないんだぜ」「more pride more color more piece」「あなたのほんとうの色は美しい YOU TRUE COLORS ARE BEAUTIFUL」の文字が描かれている。

作中でレズビアンカップルとなる「野本さん」「春日さん」は互いの手を取り合い、暗い背景のなか虹色に輝くペンライトや腕輪が印象的なイラストに、とても勇気づけられます！ 、『つくたべ』の皆はNOWARデモ行ってくれるよね、"Happy"にも言及してくれてありがたいです…などファンからの熱い反応が多く寄せられた。 作品公式アカウントは6月2日に、"たくさん見ていただきありがとうございます"と感謝し、"せっかくなので、#プラカード ネットプリント登録いたしました ファミマ・ローソン・ポプラ・ミニストップ：T9RUE4A2L9 （期限：2026年06月17日18時頃）"と





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