4ダイバーの行方不明事故: モルディブ海洋研究センターの研究計画と悪天候

4人のダイバーが行方不明になり、モルディブ海洋研究センターの研究計画と悪天候が原因とされている。

行方不明になった4人を捜索する沿岸警備隊などの船＝5月15日/ Maldives President’s Media Division/AP 報道官によると、モルディブ海洋研究センターは今回のダイビングに先立ち、バーブ環礁付近でソフトコーラル（軟体サンゴ）を調査するというモンテファルコーネさん、グアルティエリさん、オデニーノさんの研究計画を承認していた。

ソマカルさんとベネデッティさんの名前は申請書に記載されていなかった。 ただ、モルディブ当局はダイバーたちが洞窟潜水（ケーブダイビング）を行うつもりだということは知らなかった。 もし知っていれば、沿岸警備隊などの専門家を派遣して複雑なダイビングを支援していただろう、というのが報道官の説明だ。 ジェノバ大学によると、モンテファルコーネさんとオッデニーノさんは気候変動の生物多様性への影響について調べる目的でモルディブに滞在していたが、ダイビング自体は研究プロジェクトの一部ではなく、"個人ベースで行われた"という。

ダイビングの危険性をさらに高めたのが悪天候だ。 モルディブ気象当局は14日午前、強風と荒れた海への警戒を呼び掛ける"ホワイトアラート"を発出。 ダイバーたちがこのアラートについて認識していたかどうかは分からない。2014年に現地で潜水したトチロフ氏によると、イタリア人ダイバーの一行が発見された洞窟は全長約200メートルで、いくつかの開けた空間で構成されている。 ダイバーたちは懐中電灯で進路を照らしつつ、所々で狭い通路を泳いで進む必要がある。 閉所恐怖症になりそうな不気味な光景だ

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