3D Systems、新型MultiJet 3Dプリンタ『MJP 300』を発表

「当社はこの18か月間、 3Dプリンティング 市場の成長を牽引するヘルスケア、デンタル、航空宇宙・防衛分野を中心に、人材、設備、材料、技術への戦略的投資を継続してきました。 その成果として、NextDentジェット義歯ソリューションの発売と認可取得、MJP 300W Plusの市場投入、複数の医療ソリューションにおけるFDAおよびEU認証の取得、新しい光造形プラットフォームの導入、さらには航空宇宙・防衛分野向け生産拠点の拡充など、重要なマイルストーンを達成しました。

今回Formnextで発表する製品群は、お客様の競争力向上を支援する革新的なソリューション開発に向けた当社の継続的な取り組みを象徴するものです。 」- HD、UHD（Ultra High Definition）、XHD（Extreme High Definition）の各造形モードにより、レイヤー厚16ミクロン、解像度1,600 × 900 dpiでの造形が可能。 - MJP 300の造形エリア全体（294 × 211 × 144 mm、11.6 × 8.3 × 5.6インチ）を活用した大型部品の造形に加え、造形エリアを3つのレーンに分割できる独自機能を搭載。

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これにより、小型部品や高さのある部品を1つのレーンにまとめて造形でき、生産性を最大限に高めながら高い造形品質を維持できます。