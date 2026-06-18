3COINSの新作カーテンで部屋の雰囲気を手軽にチェンジ！星の刺繍やパステルパッチワークが可愛い

大きな家具を買い替えなくても、カフェカーテンを使うだけで部屋の印象を変えられる便利な方法をご紹介。3COINSから登場した新作カーテンは、星の刺繍が施されたデザインやパステルカラーのパッチワークなど、眺めているだけで気分が上がる可愛らしいアイテムばかり。突っ張り棒に通すだけの簡単設置で、小窓や仕切り、ベッドスローなど多用途に活用できる。洗濯機洗い可能な実用性も魅力。

季節に合わせて洋服を衣替えするように、部屋の雰囲気も変えてみませんか？ 大きな家具を買い替えるのはハードルが高いものの、部屋と部屋の間やちょっとしたスペースに、 カフェカーテン を取り入れて印象チェンジを叶えてみるのも良いかも。

今回は、眺めているだけで嬉しい気持ちになれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「新作カーテン」をご紹介。 涼しげなデザインで、これからの時期にもぴったりです。 遠目に見るととてもシンプルですが、近くに寄ると愛らしさ満点のカフェカーテンを発見。 オフホワイトの生地に、星の刺繍が施された「刺繍カフェカーテンスター：45 × 105cm」です。

突っ張り棒に通すだけで使えるカーテンなので、部屋と部屋の間に取り付けたり、小窓や目隠ししたい棚などに設置すれば、部屋の雰囲気をぐっとおしゃれにアップグレードできるかも。 こちらも星の刺繍が施された「刺繍セパレートカーテンスター：150 × 43cm」。2枚を組み合わせて使えば、おおよそ扉幅サイズに。 窓に取り付けたり、冷房効率をアップさせるために部屋の仕切りにしたりと、アイディア次第でいろいろな使い方ができそう。 パステルカラーの生地を組み合わせた「カラーパッチワークカフェカーテン：45 × 105cm」。

色数は多いものの、淡い色合いなのでごちゃついた印象にはなりません。 素材はポリエステルで、洗濯ネットを使えば洗濯機洗いも可能。 汚れたらすぐに洗えるところは嬉しいポイント。 こちらは2枚を組み合わせた写真ですが、1枚で使うのもあり！

無機質になりがちな壁にタペストリー感覚で飾ったり、ベッドスローのようにベッドに掛けて、寝具をおしゃれに演出しても良さそう。 ピンクとグレー、ライトブルーとピンクの組み合わせがあるので好みのカラーを選んで！ ※記事内の情報は執筆時のものになります。 価格変更や、販売終了の可能性もございます。 最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ





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