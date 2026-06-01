3COINSの新作害虫対策グッズ 害虫と距離を取って安全にキャッチ・退治できるアイテムを紹介

気温が上昇する季節に増加する害虫への対策として、3COINSから発売された新作グッズ「伸縮バグキャッチャー」と「折りたたみ式バグキャッチャー」を紹介します。どちらも害虫と直接触れずに捕獲・退治できる機能性と、シンプルなデザインが特徴です。

気温が高くなると増えてくる害虫。 ストレスを感じる人もいるのでは。 今回は、そんな害虫を簡単にキャッチできる【 3COINS （ スリーコインズ ）】の新作グッズを紹介します。 人気商品はすぐに売り切れてしまうこともあるので、早めのチェックがおすすめです。

部屋に突然現れた害虫の捕獲から退治までできるのがこちらの「伸縮バグキャッチャー」です。 害虫と距離を取れるので、直接見るのも嫌と言う人にもぴったりです。 四角いケースの中には粘着シートが入っていて、捕獲した虫をその粘着シートごと処理できる仕様になっています。 粘着シートが10枚付いているのもうれしいポイント。

いざというときにこのアイテムがあれば、安心して対応できそうです。 さらに魅力的なのが、ケースに殺虫剤の噴射口がついていること。 殺虫剤をまき散らさず害虫にピンポイントで噴射できるため、失敗して逃げられてしまうこともなくなりそうです。 ケース上部のレバーを上げると粘着シートが外れるので、手で触れることなく処理できます。

販売価格は¥880（税込）。 シンプルな見た目で害虫退治グッズっぽくないのが嬉しいポイント。

「折りたたみ式バグキャッチャー」は、持ち手の部分を折りたたんでコンパクトにできるため、収納スペースをとらないのが魅力。 伸ばすと49cmまで長くなるため、害虫と距離が取れます。 使い方はとっても簡単で、ハンドルを引いてキャッチャーを開き、虫が入ったらハンドルを放すだけ。 家の中に入ってしまった虫を外に出したいときにもぴったりです。

キャッチャー部分には袋の取り付けも可能。 ビニール袋を取り付けた状態で害虫をキャッチすれば、直接触れることなく袋をしばれて、そのままゴミ箱に捨てられます。 粘着シートなどが要らないため、付け替え・買い足しなしで長く使うことができます。 販売価格は¥1,100（税込）。 害虫の発生が増える前に用意しておくのがおすすめです。writer：Yuri.





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3COINS スリーコインズ 害虫対策 バグキャッチャー 害虫退治

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