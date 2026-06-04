3COINSのカーグッズで車内をおしゃれに快適に！

3COINS（スリーコインズ）から、車内を整理整頓し快適にするカーグッズが登場。サンバイザー収納やフック、ウェットティッシュケースなど、人気アイテムを詳しく紹介。

車内をおしゃれで快適にしたいと考えている方に、 3COINS （スリーコインズ）の カーグッズ がおすすめです。 これらのアイテムは、小物の整理整頓や必要な時にサッと取り出せる便利さを提供し、 ドライブ をより快適にしてくれます。

どれも一度は売り切れた人気商品なので、気になるものは早めにチェックしてみてください。 まず最初に紹介するのは、「CARサンバイザー収納」です。 この商品は、サンバイザーを有効活用した収納アイテムで、日差しを遮ったり駐車券などを挟んだりする際に重宝します。 サングラスや充電ケーブル類、ガソリンスタンドの会員カードやETCカードを入れるのにも便利です。

面フェスナー付きで取り付けは簡単で、スリムなデザインなので邪魔になりません。 例えば、太陽の位置が変わってサンバイザーを回す必要があっても、収納物が落ちにくい設計になっています。 また、カード類を複数収納できるポケットが付いており、運転中に必要なものをすぐに取り出せるのは大きなメリットです。 次にご紹介するのは、「CARフック2個セット」です。

このアイテムは、袋やバッグを引っ掛けて使えるフックで、カーブや走行中の振動で荷物が倒れたり中身がこぼれたりするのを防ぎます。 耐荷重は約4kgあるため、ペットボトルや日用品など少し重さのある荷物を掛ける際にも活躍します。 例えば、スーパーでの買い物袋をそのまま掛けておけるので、買い物後も車内が散らかりません。 また、フックは複数箇所に取り付け可能で、状況に応じて位置を変えられるのも便利です。

特に、子供連れのドライブでは、おもちゃや飲み物を掛けておくことで、後部座席もすっきり保てます。 3つ目は、「CARウェットティッシュケース」です。 飲み物をこぼしてしまった時や手が汚れた時に、すぐにウェットティッシュを取り出せるケースで、車内ではヘッドレストに簡単に設置できます。 車を降りれば、バッグやベビーカーに取り付けることも可能です。 ケースのサイズは約縦24×横12cmで、約21×10×4cmまでのウェットティッシュを収納できます。

このケースは、開閉がスムーズで、片手でも簡単にティッシュを取り出せる設計です。 また、素材は汚れにくく拭き取りやすいので、長期間清潔に使えます。 さらに、カラーバリエーションも豊富で、車内のインテリアに合わせて選べる楽しさもあります。 そして最後に、「CARティッシュケース」を紹介します。

このアイテムは、生活感が出やすいティッシュをセンス良く収納できるケースで、長さが変えられるひも付きでヘッドレストに引っ掛けられます。 さらに、サンバイザーへの取り付けも可能です。 ソフトケースはもちろん、ボックスタイプなら21×11×6.3cmまで入れることができます。 例えば、運転中に鼻をかんだり、ちょっとした汚れを拭いたりするのに便利で、すぐに手の届く場所にティッシュを置いておけます。

また、ケースのデザインはシンプルでおしゃれなので、車内の雰囲気を損ないません。 これらのアイテムを組み合わせることで、車内がより快適で整理整頓された空間になるでしょう。 これらの3COINSのカーグッズは、すべて300円（税抜）という手頃な価格で購入できるのも魅力です。 しかし、人気商品のため在庫がなくなることが多いので、見つけたらすぐに購入することをおすすめします。

最新の商品情報は、各店舗や公式サイトでご確認ください。 ドライブをもっと楽しく、快適にするために、ぜひこれらのアイテムを取り入れてみてください





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