29歳で人生初のフェラーリを購入した『GQ JAPAN』の編集部員のイナガキが、ひょんなことからあるスポーツカーを購入することに。はたして、“跳ね馬”そして“ゲレンデ”の次はいかに？

あの日、ガードパイプに接触させてしまったのはすべて車体の左側で、大きく分けて3カ所あった。 ひとつ目は最も激しくぶつけたリアバンパーの左コーナー部分。 ここにはガードパイプの黄色い塗料がべったりと付着し、衝撃で塗膜がクモの巣状にひび割れていた。

ふたつ目は左リアタイヤ上のホイールアーチのエッジ部分で、赤い塗装が欠け落ちて白い下地が露出していた箇所。 そして3つ目が、左ドア後方のサイドパネル周辺だ。 赤い塗膜が欠け落ちて白い下地が露出していた左リアのホイールアーチ。 幸いにもFRPの母材深くまで損傷は達しておらず、丁寧な下地処理と塗装によって、エスプリ特有のシャープなエッジが復元された。

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鹿田代表の言葉に、筆者は胸をなでおろした。 ご存じの通り、ロータス エスプリのボディは金属ではなく、FRP（繊維強化プラスチック）で成形されている。 金属パネルであればハンマーと当て盤を使って叩き出す文字通りの「板金」が可能だが、ガラス繊維に樹脂を含浸させて固めたFRPは、強い衝撃を受けると繊維層そのものが砕けたり剥離したりしてしまう。 もしFRPの母材深くまで損傷が達していれば、裏側からガラスマットを幾重にも積層して再成形するという大手術が必要になり、修理期間も費用も跳ね上がるところだったのだ。

「修理の内容としては、まず傷が入っているところを研いで削り落として、そこにパテを入れて面を綺麗に整える。 そこからまた同じ色を吹いて仕上げるという、手法としてはオーソドックスな板金塗装やね。 ただ、傷がついた箇所だけをピンポイントで塗っても絶対に色が合わへんから、横まわり全体まで広く塗装してボカしていかなあかんねん」「一番難しいのは、やっぱりこの『色合わせ』やね。 特にこういう古いクルマのソリッドの赤っていうのは、経年変化で絶対に色褪せしてるからさ。

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太陽の光が直接当たっているルーフや上面と、あまり日が当たらないサイドの下側とでは、日焼けの具合で微妙に色が違うわけよ。 だから、周りのパネルと違和感が出ないように色を合わせるのがほんまに難しい」なるほど、と筆者は膝を打った。 そもそも赤は、紫外線による退色が起こりやすい色として知られている。 しかも1990年代初頭のクルマともなれば、30年以上の歳月で蓄積された紫外線のダメージが、パネルごとに不均一に進行している。

もしメーカーが指定する新車当時のカラーコード通りに塗料を調合してそのまま吹き付ければ、修理した部分だけが鮮やかすぎて浮き上がり、見る人が見れば一目で「ここを直したな」とわかってしまう。 隣り合うパネルの「枯れ具合」や「艶の質感」を見極め、塗料を少しずつ調整しながら境界線をグラデーション状に馴染ませていく。 まさに熟練の職人技の領域なのだ。