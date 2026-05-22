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36年間の芸人人生を綴った全お笑いファン必読の本

お笑い News

36年間の芸人人生を綴った全お笑いファン必読の本
ハリケ～んず芸人人生賞レース
📆5/22/2026 6:38 PM
📰Toyokeizai
20 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 63%

本書は、ハリケ～んずが歩んできた36年間の芸人人生の光と影、賞レースの舞台裏、そして‘主役になれなくても、泥臭く舞台に立ち続ける意義’を赤裸々に綴った、全お笑いファン必読の一冊です。約1年、じっくりとインタビューをしてくださり、それをまとめていただきました。

2026/05/23 00:00 『M-1グランプリ』をはじめとする数々の 賞レース 予選でMC（前説）を務め、若き才能たちを特等席で見守り続けてきたはりけ～んず。 若い お笑い ファンにとっても‘大会の顔’としておなじみの彼らは昨年、フジテレビ系『THE SECOND 2025～漫才トーナメント～』にて見事ベスト4入りを果たし、今まさに勢いに乗っています。

かつて定期開催していた伝説のトークライブ‘喋豪（しゃごう）’を約25年ぶりに復活させるなど、お笑い界で大きな注目を集めています。 本書は、そんな2人が歩んできた36年間の芸人人生の光と影、賞レースの舞台裏、そして‘主役になれなくても、泥臭く舞台に立ち続ける意義’を赤裸々に綴った、全お笑いファン必読の一冊です。 この本はけっして読者に夢と希望、やる気をあたえる本ではないです。 ただ長い間、売れなかった芸人が結成35年目で一瞬スポットを浴びた。

それだけの内容なので、読んだ後の想いは自己責任でお願いいたします。 約1年、じっくりとインタビューをしてくださり、それをまとめていただきました。 なにしろ年齢的に思い出す作業が大変で、まだまだ忘れてることも多いと思いますが、この本を読んでいただけると、我々のことがより分かっていただける1冊となっております

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Toyokeizai /  🏆 47. in JP

ハリケ～んず 芸人人生 賞レース 舞台裏 主役になれなくても

 

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