Apple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」は最小構成でも36万円を超える超高額モデルだが、Apple Storeでの購入なら開封済みでも受け取りから14日以内であれば返品が可能だ。ただし本体や付属品が良好な状態であることが必須条件となる。端末を返品してもキャリアの回線契約は自動解約されない点など、見落としがちな注意点も解説する。

まず確認すべき事項が、返却するハードウェア本体および付属品の状態だ。 公式の規約では「返品するiPhoneは良好な状態である必要があります。 すべてのアクセサリ、マニュアル、手順書とともに、元のパッケージに入れて返品してください」と案内されている。

特にiPhone Duoは精密かつ繊細な折りたたみ機構を採用しており、保証対象外の画面修理費用が18万円超、その他の損傷修理が最大27万円超に達するほどの高額部品で構成されている。 万が一試用期間中に落下させて破損させてしまえば、返品はおろか高額な修理費用の負担が発生しかねないため、使い勝手を試す間も落下や強い衝撃には細心の注意を払う必要がある。 受け取りから14日以内がタイムリミット！

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オンライン返送や直営店持ち込みの手順と決済別の返金方法 次に把握しておきたいのが、返品が認められるタイムリミットと具体的な手続きの手順だ。 Apple Storeにおける返品受付期間は「受け取りから14日以内」と厳格に定められている。 この14日間という期間は注文日や発送日ではなく、購入者が製品を実際に受け取った日から起算される仕組みだ。

Apple Online StoreでiPhone Duoを購入した場合の返送手続きは、Webサイト上の「ご注文状況」ページ、またはApple Storeコールセンター（0120-993-993）への連絡からスタートする。 公式規約には「製品の受け取りから14日以内にオンラインで返品をご依頼いただくと、無料で返送することができます」と明記されており、返送時の配送料を購入者が負担する必要はない。 オンライン上で返品を申し込むと専用の返品番号が発行される。

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その後は「7日以内に返品製品を再包装し配送業者の営業所に持ち込んで、返品番号を使って返品ラベルを印刷し外装に貼り付けた後、発送してください」と定められている通り、指定された配送業者の営業所へ持ち込んで速やかに発送を済ませる流れとなる。 オンラインで購入した端末でも、条件を満たせば実店舗のApple Store店頭へ直接持ち込んで返品することも認められている。

公式サイトの案内によると「クレジットカードまたはApple Gift Cardを使用してapple.comで購入した製品は、受け取りから14日以内にApple Storeで返品することができます」とされている。 店頭持ち込みの際は「製品と一緒に身分証明書とご注文番号をお持ちいただく必要があります」とあるため、運転免許証などの本人確認書類とWeb上の注文番号を忘れずに持参したい。 近くに直営店があるユーザーにとっては、配送業者に持ち込むよりも手軽で確実な選択肢といえる。