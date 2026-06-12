30年以上のキャリアを持つベテランオートレーサー、息子の初優勝を祝福し自身も活躍に意欲

選手生活30年以上のベテランオートレーサーが、自身の経歴や家族の活躍、最近の調整状況などを振り返った。長男の牧野竜人がデビュー初優勝を飾ったことや、次男、三男もレースの世界に関わっていることを紹介。残り2日のレースでの活躍にも期待がかかる。

手前を求めて調整した。 レースではタイヤの跳ねもなかった。4日目は、この状態で晴れを走ってみたい。 船橋所属時代から選手生活は30年以上に及び、2000年のオート発祥記念・船橋オート祭でG1戦を制覇するなど、通算462勝、10度の優勝を誇る。

長男は浜松所属の36期生、牧野竜人。 自身が川口市で育ったこともあり、オートレーサーは憧れの職業だった。23期の試験は落ち、24期で合格。30年間には様々なことがあった。 G1優勝、船橋閉鎖、大きなけがなど。 昔の選手は個性派が多く、当時の船橋には『四天王』がいてレベルが高く、とんでもない世界に入ってしまったと感じたという。

特に片平巧選手の速さには勝てる気がしなかったと振り返る。 息子の竜人は、今年2月の川口普通開催でデビュー初優勝を飾った。 ちょうど本人も観戦しており、祝福の声をかけた。 竜人は、自分がG1を優勝した開催期間中に生まれたという。

三男は40期生の養成所で訓練生として在籍し、関係者からの評価も高い。 次男も選手を目指して受験しているそうだ。 私生活では、リハビリを兼ねて散歩したり、場外馬券売り場にも行く。 娘の送り迎えもする。

最近の好物は田所商店の北海道みそラーメン。 レースへの意気込みとして、「穴党の人は買ってください」と笑いながら、以前に浜松の雨走路で500万円ぐらいの記録的な大穴を出したこともあると言う。 人気になっても頑張ると意欲を見せ、残り2日間も車券に絡んでファンに貢献することを期待される





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