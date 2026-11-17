大阪府警は3歳女児暴行死事件の父健太郎容疑者（33）を殺人容疑で逮捕し、娘を踏み台の上り下りさせ暴行していた疑いで捜査中。発達への過度な心配が事件の背景にあるとみる。

大阪府警 は、3歳の女児・ 英怜奈ちゃん （いれいな）が死亡した事件で、父の健太郎（けんたろう）容疑者（33）を殺人容疑で逮捕した。 健太郎容疑者 は逮捕前の任意聴取において、当時2歳だった 英怜奈ちゃん について医師から運動面での発達の遅れを指摘されていたと供述している。この供述を契機として、府警は事件に至る詳細な経緯と逮捕前の行動を詳しく調査している。

70センチ柵囲い踏み台の上り下り暴行

府警への供述などによると、事件が発生した8月2日の夜、健太郎容疑者は当時住んでいたマンションの一室で独特の行為を行っていた。英怜奈ちゃんを高さ約70センチの柵で囲われた空間に入れると、プラスチック製の3段の踏み台の上り下りを行わせていた。この一連の行動を健太郎容疑者は「訓練」と称しており、府警はその実態を精査している。

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健太郎容疑者は、上り下りの最中に中断させられたことに激しく腹を立て、英怜奈ちゃんをたたいたと供述している。英怜奈ちゃんは当時小柄な体格であったが、府警の調査により、障害や顕著な発達の遅れが確認できていないことも判明している。府警は、健太郎容疑者が娘の発達に対して過度に不安を感じ、独自の方法による「訓練」を執拗に行い、それが悲劇的な事件に直結した可能性があると見ている。

通院事実と「歩かせろ」という要求

事件現場の周辺からは、家族の日常的な動きや健太郎容疑者の言動に関する目撃情報が寄せられている。近くに住む女性は、マンション近くの路上で健太郎容疑者と英怜奈ちゃんが手をつないで歩く姿を頻繁に見かけていたという。この際、健太郎容疑者は女性に対し、娘の身長が伸びず通院していること、そして歩かせるよう医師から言われているという旨の話をしていたことが明らかになっている。

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この供述と周辺の証言は、健太郎容疑者が英怜奈ちゃんの身体成長や運動機能に対して強いこだわりや執着を持っていたことを示唆している。府警は、単なる身長の低さを「発達の遅れ」と捉え、それを是正しようと強引な手段に出たのではないかと分析している。この「訓練」が娘にとって過度な身体的・精神的負担となっていた可能性を、捜査当局は強く疑っている。

府警が事件背景の完全解明へ奔走

府警は、逮捕後の取り調べを本格化させ、健太郎容疑者がなぜこれほどまでに娘の発達に過敏になっていたのか、その心理的背景や家族関係の全貌を解き明かす方針だ。特に、8月2日深夜の「訓練」行為が孤立した出来事なのか、それとも以前から継続していた慣行なのかを特定することが、事件の性質を判断する上で極めて重要となっている。

今回の事件は、親の愛情や心配が、誤った判断によって虐待や暴力へとエスカレートする危険性を浮き彫りにしている。府警は捜査情報を整理し、社会通念や医療的知見に基づき、健太郎容疑者の行動の違法性および過失の有無を厳格に判定する。今後は、検察への送致時期や、遺族への説明責任、そして再発防止の観点からの社会への示唆についても、慎重かつ迅速に対応していく予定だ。