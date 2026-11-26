ASUSのクリエイター向けビデオカード「ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition」の実力を、写真や動画の編集、AIを活用した高画質化、生成AI、そして定番のゲーミングで確かめていこう。

ところが、生成AIの普及と急速な進歩により、ビデオカードには新たな役割が加わっている。 それが自分のPC内で生成AIを動かす、ローカルLLMの実行基盤としての役割だ。 情報漏洩のリスクを抑えられるうえ、料金を気にせず利用できる。

このローカルLLMを構築する際、ビデオカード選びで重視すべきはビデオメモリー（VRAM）の容量になる。 近年は高画質・高解像度のゲーミングでも大切な要素となっているが、生成AIでは、文書や画像を生成するAIモデルそのものを高速（高帯域幅）なビデオメモリーにロードするため、容量が使い勝手に直結する。 軽量なAIモデルなら、8GBのビデオメモリーで翻訳や要約を実用域で使用できるが、個人が現実的に狙うなら、中規模のAIモデルを扱える12～16GBクラスだろう。

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もちろん、ローカルLLM環境を本格的に構築・活用するなら、ビデオメモリー32GBのビデオカードや、NVIDIA RTX Spark搭載PCといった選択肢もある。 また、ビデオメモリーの容量が問われるのは、ローカルLLMだけではない。4K/8Kなどの動画の編集では、タイムライン上の素材やエフェクト、AIによる高画質化処理がビデオメモリー上に展開されるのに対し、3D制作ではテクスチャーやジオメトリーがビデオメモリー上に展開される。