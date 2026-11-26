歌手でタレントの鈴木亜美さん（44）が26日、『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式に登場。息子が初めて覚え

2026年に育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事を表彰する『第19回 ペアレンティングアワード』。 鈴木さんは『ヒト』部門を受賞しました。 3児の母で歌手・タレントとしても活躍する鈴木さん。

“子どもたちはテレビに出演する母の姿をどう見ているか”聞かれると、「面白いのが、本名がね、違うんですけど。 息子が私が出ていると“あ、鈴木の亜美ちゃんだ”って言うんですよ。 ちょっと別物というか、ちょっと違う世界の人みたいな感じですかね。 すごくそれが面白くて。

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“鈴木の亜美ちゃんだ”と言って、“今から鈴木の亜美ちゃんになるの？ ”みたいな。 そういうちょっと不思議な感覚、変身した後みたいな、そういう感覚で見てくれている」と明かしました。 また、テレビで歌う母の姿を見ている子どもたちが普段歌う曲について聞かれると、「（私と）全然関係ない歌をずっと歌ってます、子どもたちは。