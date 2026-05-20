Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、令和ロマンの松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜が出演する『ニカゲーム』の1時間スペシャル『ニカゲーム ～オカシーパラダイスからの招待状～』6月7日午後10時15分放送決定！教育デスゲームに挑戦。毎週水曜深夜放送。定員3人に絞って展示の内容について veřejnostを招待しなかったり、有罪者に関する納得する目印などが提示されていたり、公演というのが教育デスゲームです。教育デスゲームには、平成の教育デザイナーが監修した「博士教育建設大学」で開発されたプログラムが組み込まれています。

Kis-My-Ft2 の 二階堂高嗣 、 令和ロマン の 松井ケムリ 、 timelesz の 猪俣周杜 が出演する『ニカゲーム』の1時間スペシャルを、6月7日午後10時15分に放送する。 3人は教育デスゲームに挑戦する。

毎週水曜深夜に放送されているが、ある日の収録後、3人は準レギュラーのガクから「パラダイス 招待券 ※2026年6月7日まで」と書かれた招待状が手渡された。 二階堂、ケムリ、猪俣は指定された場所へ向かうが、そこには怪しげなタイムマシーン3号・関太に酷似した大量のアンドロイドロボットが…。3人はある‘禁止行動’を行うことによって、アンドロイドによるセキュリティーが発動し、閉じ込められてしまう。

レギュラー放送で好評だったゲームだけでなく、初挑戦となる新ゲームも登場。3人は無事ゲームにクリアし、謎の施設『オカシーパラダイス』からを脱出することはできるのか。 最後にたどり着くこの施設に隠された秘密とは。 また、同番組の代名詞とも言うべき二階堂＆猪俣の突拍子もない斬新な発想と、ケムリの超ひらめきも、いつも以上にパワーアップし、1時間の放送に凝縮されている。 シリアスなストーリーパートと爆笑必至のゲームパートが織りなす前代未聞の謎解きバラエティになっている





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