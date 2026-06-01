3ポート対応の高出力AC充電器、Power Dispenserシステムで効率的な電力分配を実現

USB Type-Cポート2基とType-Aポート1基を備えたコンパクトなAC充電器。最大45W出力に対応し、スマートフォンからノートPCまで幅広いデバイスを充電可能。独自のPower Dispenserシステムが接続機器の電力要求を自動判別し、最適な電力を分配。過充電・過熱保護など複数の安全機能を内蔵。

本製品は、USB Type-Cポートを2基、USB Type-Aポートを1基備えた合計3ポートのAC式 充電器 だ。 USB Type-Cポートを単体で用いた場合は最大45Wの高出力に対応し、スマートフォンだけでなくMacBook AirといったノートPCへの給電もこなせる。

USB Type-Aポート単体では最大22.5Wの出力に対応する。 独自の「Power Dispenser」システムを搭載しており、接続されたデバイスの要求電力を自動で判別し、安全で効率的な電力分配を行うという。 さらに、過充電や過熱、過電流、ショートを防ぐ複数の保護システムを内蔵し、安全性を高めているとしている。 本体サイズは約40（幅）×41（高さ）×49（奥行き）mmとコンパクトかつ軽量で、カバンやポケットに入れても負担になりにくい。

幅広いデバイスに対応し、外出先や旅行先での複数デバイスの充電をこれ1台でスマートにサポートできる。 ※価格情報などは記事掲載時点のものです。 販売元の事情により、予告なく変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。 本記事は制作段階で生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します





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充電器 USB Type-C Power Dispenser ノートPC充電 マルチポート

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